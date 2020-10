TVNow startet eine Promi-Ausgabe der Reality-Show "Temptation Island". Dabei stellen sich vier Promi-Pärchen einem besonderen Treuetest.

Vier Promi-Pärchen testen ab Donnerstag, 15. Oktober 2020, auf TVNow ihre Treue: In zehn Folgen von "Temptation Island VIP" ziehen zwölf Frauen und zwölf Männer mit je vier Promis des anderen Geschlechts für zwei Wochen gemeinsam in zwei luxuriöse Villen ein. Die Singles werden versuchen, die acht bei Einzel- und Gruppendates sowie gemeinsamen Aktivitäten in der Villa von sich zu überzeugen und sie zu verführen. Wer wird sich auf die "Insel der Versuchung" begeben?

Promis aus dem Musikbusiness

Mit dabei sind Jasmin (41) und Willi Herren (45). Der Ballermann-Sänger und seine Ehefrau sind seit 2018 verheiratet. Nachdem sich die beiden nach ihrer "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme Ende 2019 nach 17 gemeinsamen Jahren getrennt hatten, erfolgte im Februar 2020 das Liebes-Comeback. Die beiden gehörten einfach zusammen - so wie "Ketchup und Pommes, Blitz und Donner sowie Topf und Deckel", resümierte Herren damals auf Instagram. Ob ihnen dabei "Temptation Island" nicht in die Quere kommt? "Das war das krasseste TV-Format, in dem wir je mitgemacht haben", kündigte Willi Herren zumindest bereits auf Instagram an.

Giulia Siegel (45) und ihr Freund Ludwig Heer (39) sind seit 2016 ein Paar. Siegel, die als DJane arbeitet, und Heer, der als Koch den Familienbetrieb leitet, lernten sich in Baden-Baden beim Essen über einen gemeinsamen Freund kennen. Sie nahmen bereits an einer Show teil, die für viele Paare eine Beziehungsprobe ist: "Das Sommerhaus der Stars". Das Paar musste sich nach Woche vier verabschieden. Eine wichtige Voraussetzung für das Bestehen bei "Temptation Island" bringt das Paar, das eine Fernbeziehung führt, mit: "Eifersucht würde in unserer Beziehung nicht funktionieren", betont Giulia Siegel im Interview mit spot on news.

Ein Pärchen hat "Temptation Island"-Erfahrung

Ein Kandidatenpaar konnte in der "normalen" Staffel von "Temptation Island" der Versuchung nicht widerstehen. Der muskelbepackte Kandidat Calvin, der mit seiner damaligen Freundin Pia an dem Format teilnahm, fand im vergangenen Jahr unter anderem an Kandidatin Roxy Gefallen. Aus innigen TV-Flirts wurde eine Beziehung. Laut RTL sind die beiden erst frisch zusammen. Auch Stephie Schmitz und Julian Evangelos haben sich in einem Reality-Format kennengelernt: In der Kuppelshow "Love Island" hat es 2017 zwischen den beiden gefunkt. Im Januar 2018 folgte die Verlobung und im Sommer 2018 zog das Paar in die "Sommerhaus"-WG. In Folge fünf war für sie Schluss.

RTL hat zudem bekannt gegeben, dass auch unter den Singles einige bekannte Gesichter sind, "die bereits in der einen oder anderen Sendung mit dabei waren". Sanja aus Wien hat beispielsweise das Herz des Schweizer "Bachelors" 2018 erobert. Sarah aus Kassel war bereits bei "Temptation Island 2" dabei.