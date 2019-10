Tennisprofi wird zum dritten Mal Vater

Endlich ist es raus: Tennisstar Andy Murray (32) und Ehefrau Kim Sears (31) erwarten weiteren Nachwuchs. Zwar zeigte sich die 31-Jährige bereits im Juli dieses Jahres mit einer verdächtigen Rundung, offiziell bestätigt war die Schwangerschaft aber nicht - bis jetzt. Denn wie der zweifache Wimbledon-Sieger nun in einem Interview mit "The Times" verriet, stehe die Geburt von Kind Nummer drei schon kurz bevor. "Offensichtlich kann das Baby ab nächster Woche jeden Moment kommen", so der 32-Jährige.

Was ihn zu dieser plötzlichen Bekanntmachung bewegte? In den kommenden Tagen starten mit den European Open in Antwerpen, Belgien, und den Stockholm Open in Schweden zwei Tennisturniere, die für den gebürtigen Schotten durchaus interessant sein könnten. Er habe sich jedoch für eine Teilnahme in Antwerpen entschieden, da er von dort aus schneller bei seiner hochschwangeren Frau in Großbritannien sein könne - sollte es so weit sein.

Murray und Sears sind seit 2015 verheiratet. Gemeinsam haben sie bereits die beiden Töchter Sophia und Edie im Alter von drei und knapp zwei Jahren.