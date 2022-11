Film-Haudegen Terence Hill hat sich die deutsche Staatsbürgerschaft besorgt, wie er in einem Interview verriet. Auch auf die deutschen TV-Schirme kehrt der Schauspieler zurück.

Gemeinsam mit Bud Spencer (verstoben 2016) wurde Terence Hill in Deutschland bereits in den 1970ern berühmt. Millionen sahen den beiden begeistert beim unermüdlichen Backpfeifen-Verteilen zu. Nun ist der gebürtige Italiener, der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt, hierzulande nicht nur Star, sondern auch deutscher Staatsbürger. Wie der 83-Jährige im Interview mit der „Bild“ preisgab, hat er seit Kurzem neben dem italienischen und einem amerikanischen auch einen deutschen Pass. "Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe", sagte er dem Blatt. Hills Mutter Hilde war gebürtige Deutsche, sein Vater Girolamo Italiener. Seine ersten Lebensjahre verbrachte der Schauspieler dem Blatt zufolge im sächsischen Lommatzch.

Terence Hill: Erfolgsserie läuft in Deutschland an

Seinen neuen Pass bekam Hill demnach vom deutschen Generalkonsul in Los Angeles ausgehändigt. Die deutsche Staatsbürgerschaft seiner Mutter half den Weg zu ebnen, wie er berichtet. Den eigentlich oblogatorischen Sprachtest konnte sich Hill sogar sparen, wie er sagt: 2018 war er zu Gast in der Talkshow von Markus Lanz, absolvierte den Auftritt in fließendem Deutsch. Die zuständige Beamtin hat den Auftritt gesehen, ein weiterer Nachweis seiner Deutschkenntnisse war nicht notwendig.

Die Hau-Drauf-Filme von Terence Hill und Bud Spencer – darunter Titel wie "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" oder "Das Krokodil und sein Nilpferd" – liegen zwar schon einige Zeit zurück, allerdings war der Schauspieler auch zuletzt nicht untätig. In Italien ist er seit Jahren mit seiner Serie "Don Matteo" erfolgreich als ermittelnder Pfarrer auf den Bildschirmen zu sehen. Ab sofort können zu deutsche TV-Zuschauer die Fälle verfolgen. Die erste Folge wird am Freitag, 11. November, auf dem Sender Bibel TV ausgestrahlt.

Quelle: "Bild"

