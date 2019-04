Teresa Palmer (33, "The Choice") ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das bestätigte die australische Schauspielerin selbst in einem Instagram-Post. Auf dem Bild ist ihre neugeborene Tochter zu sehen, wie sie gerade von der Mama gestillt wird. "Unser wunderschönes, kleines Mädchen Poet Lake Palmer kam Freitagnacht, am 12. April an", schrieb die Mutter dazu. Sie sei "pure Magie", man fühle sich "wie in einem Traum."

Auch Ehemann und Schauspielkollege Mark Webber (38) postete ebenfalls ein Bild auf Instagram von sich und seiner Tochter. Dazu ist ein Tattoo mit ihrem Namen zu erkennen. Der US-Amerikaner schrieb dazu: "Als sie geboren wurde, flüsterte ich ein Gedicht für sie." Webber und Palmer haben zusammen bereits zwei Söhne. Aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Frankie Shaw (32) hat Webber noch einen weiteren Sohn.