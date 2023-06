Als Drummerin der berüchtigten Punkband Butthole Surfers machte sie sich einen Namen. Nun ist Teresa Taylor mit 60 Jahren gestorben.

Teresa Taylor ist tot. Die Schlagzeugerin der Kultpunkband Butthole Surfers starb am 18. Juni 2023 an den Folgen einer Lungenkrankheit. Die Musikerin, die auch unter ihrem Künstlernamen Teresa Nervosa bekannt war, wurde 60 Jahre alt. Taylors Partnerin Cheryl Curtice gab ihren Tod über Facebook bekannt.

"Teresa ist an diesem Wochenende friedlich und klar im Schlaf gestorben", schrieb Curtice. "Sie war so tapfer, selbst im Angesicht ihrer schrecklichen Krankheit", so die Freundin der Verstorbenen weiter. "Wir hatten alle das Glück, ihren schönen, starken Geist in unserem Leben zu haben. Wir werden sie immer vermissen."

Am 12. Juni hatte Teresa Taylor via Facebook bekannt gegeben, dass sie sich in eine Pflegeeinrichtung begibt, um ihre Partnerin zu entlasten. Ende 2021 hatte sie bereits die Öffentlichkeit von ihrer schweren Lungenkrankheit unterrichtet.

Kultband Butthole Surfers verabschiedet sich von Drummerin

Ihre Bandkollegen der Butthole Surfers verabschiedeten sich von ihrer Drummerin. "Sie wird für immer in unseren Herzen leben. Ruhe in Frieden, liebe Freundin", schrieb die Band auf ihrem Facebook-Account.

1962 im US-Bundesstaat Texas geboren, stieg Teresa Taylor 1983 bei den Butthole Surfers ein. Vor allem durch ihre Liveshows erarbeitete sich die Band Kultstatus in der amerikanischen Hardcore-Punk-Szene. Auf der Bühne setzten sie gerne Feuer ein und zeigten auf einer Leinwand Schockbilder.

Gastauftritt in Kultfilm "Slacker"

1989 verließ Taylor die Band. Kurz danach wurde bei ihr ein Aneurysma im Gehirn entdeckt. Dank eines chirurgischen Eingriffs konnte sie gerettet werden. Neben ihrer musikalischen Karriere arbeitete sie in einer Schule für blinde Menschen. 2008 kam sie zurück zu den Butthole Surfers.

Teresa Taylor hinterließ auch in der Filmwelt Spuren. Sie spielte 1990 eine Rolle im Kultfilm "Slacker" von "Boyhood"-Regisseur Richard Linklater (62). Sie verkörpert eine junge Frau, die einen angeblichen Gebärmutterhalsabstrich von Superstar Madonna (64) verkaufen will. Obwohl ihr Part klein ist, taucht Teresa Taylor auf dem Poster des Films auf.