The-Specials-Leadsänger Terry Hall ist im Alter von 63 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben, wie die Band bekannt gab.

Terry Hall (1959-2022), Frontmann der englischen Ska-Band The Specials, ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das haben seine Bandkollegen öffentlich gemacht. "Mit großer Trauer geben wir den Tod von Terry, unserem wunderbaren Freund, Bruder und einem der brillantesten Sänger, Songwriter und Texter, den dieses Land je hervorgebracht hat, nach kurzer Krankheit bekannt", twitterte die Band.

Weiter schreibt die Gruppe: "Terry war ein wunderbarer Ehemann und Vater und einer der nettesten, lustigsten und aufrichtigsten Menschen. Seine Musik und seine Performances verkörperten den Kern des Lebens... die Freude, den Schmerz, den Humor, den Kampf für Gerechtigkeit, aber vor allem die Liebe."

Neville Staple (67), Terry Halls Bandkollege bei den Specials und Fun Boy Three, erklärte auf Twitter, er sei "zutiefst traurig" über die Nachricht. "Wir wussten, dass es Terry schlecht ging, aber bis vor kurzem war uns nicht klar, wie ernst es war", schrieb er. Sie hätten gerade erst einige gemeinsame Projekte für 2023 bestätigt. "Das hat mich hart getroffen und muss für Terrys Frau und Familie extrem schwierig sein."

Seit 1977 bei der Band

Terry Hall schloss sich The Specials - damals noch unter dem Namen Automatics - kurz nach der Gründung der Band im Jahr 1977 an. Sie veröffentlichten 1979 ihre Debütsingle "Gangsters", die Platz sechs der britischen Charts erreichte. Im Oktober 1979 folgte ihr selbstbetiteltes Debütalbum. In den nächsten zwei Jahren feierte die Band viele Erfolge und erreichte 1981 mit ihrer Single "Ghost Town" Platz eins. Anschließend trennten sich The Specials, Hall gründete Fun Boy Three und später Colourfield sowie Vegas, und startete Soloprojekte.

The Specials mit Terry Hall gingen dann 2009 wieder auf Tour, um das 30-jährige Bandjubiläum zu feiern. 2019 veröffentlichte der Sänger mit den Specials das erfolgreiche Album "Encore". Hall hinterlässt seine Frau, die Regisseurin Lindy Heymann. Sie hatten Medienberichten zufolge einen Sohn. Mit seiner Ex-Frau Jeanette Hall hat er demnach zwei Söhne.