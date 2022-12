Thailändische Beamte erweisen vor einem Porträt der thailändischen Prinzessin Bha in einem Bangkoker Krankenhaus ihren Respekt.

Die älteste Tochter von Thailands König Maha Vajiralongkorn ist wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 44-Jährige Prinzessin Bha war zusammengebrochen, als sie an einem Training für eine Hundeschau teilnahm.

Die älteste Tochter von Thailands König Maha Vajiralongkorn, Prinzessin Bajrakitiyabha, liegt nach Angaben des Königspalasts im Krankenhaus. Die 44-Jährige habe am Mittwoch während des Trainings mit ihren Hunden in der nordöstlichen Stadt Nakhon Ratchasima das Bewusstsein verloren, hieß es in einer Mitteilung. Grund dafür seien Herzprobleme.

Besuch vom König Thailands

Sie habe Erste Hilfe erhalten und sei dann mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Bangkok geflogen worden. König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida hätten sie dort am Freitag besucht, berichtete die Zeitung "Bangkok Post". Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol, die üblicherweise Prinzessin Bha genannt wird, ist das einzige Kind aus der ersten Ehe des thailändischen Königs. Gemäß der Regeln des thailändischen Königshauses, die männliche Nachkommen bevorzugen, hat die 44-Jährige keinen Anspruch auf den Thron. Als eines der Mitglieder des Königshauses, die in Thailand wie Heilige verehrt werden, spielt die Prinzessin aber eine wichtige zeremonielle Rolle.

Außerdem schlug sie nach ihrem Jurastudium in den USA eine Karriere als Diplomatin ein. Sie arbeitete bei mehreren UN-Institutionen und war von 2012 bis 2014 thailändische Botschafterin in Österreich. Seit Februar 2021 hat die Prinzessin einen leitenden Posten bei der Leibwache des Königs.