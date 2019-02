Die Kilos purzeln wieder! Zum achten Mal in Folge präsentiert die einstige Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss (38, "Die Life Change Challenge") die neue Staffel von "The Biggest Loser". Ob in diesem Jahr wohl eine Frau das Rennen machen wird? Bislang konnte sich in allen Staffeln erst eine Dame gegen die motivierten Männer durchsetzen. Die TV-Moderatorin weiß, woran das liegen könnte und verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news auch, warum sich die Herren der Schöpfung in der diesjährigen Jubiläumsstaffel warm anziehen sollten.

Frau Dr. Christine Theiss, seit 2012 begleiten Sie die Kandidaten von "The Biggest Loser" auf ihrem Weg zum neuen Ich. Welcher Teilnehmer ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Dr. Christine Theiss: Es gibt nicht die eine Geschichte oder den einen Kandidaten. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Verwandlung unserer Kandidaten. Ein paar Monate zuvor waren sie noch sehr unzufriedene Menschen, die oft Ausgrenzung erfahren haben und nur noch passiv am Leben teilnahmen. Am Ende ihrer Heldenreise strotzen sie vor Kraft und Energie, haben unglaublich viel geleistet, ihre eigenen Grenzen neu gezogen und freuen sich jetzt so richtig auf ihr neues Leben.

Haben Sie zu den Kandidaten der vergangenen Staffeln noch Kontakt?

Dr. Theiss: Ja klar, nicht zu jedem, aber doch zu sehr vielen. Wer mit mir Kontakt halten möchte, kann dies immer problemlos tun. Zudem hat man über Facebook und Instagram immer einen ganz guten Überblick, was bei den "Schäfchen" gerade so passiert.

Mit Alexandra Gregus hat in zehn Staffeln bislang nur eine Frau gewonnen. Wie erklären Sie sich das?

Dr. Theiss: Frauen haben das Problem, dass sie hormonell bedingt auf der Waage unter Wettkampfbedingungen manchmal das Nachsehen haben. Aber sie sind trotzdem keine Verlierer, weil sie ihr Leben oft viel konsequenter ändern und ihre Anstrengungen nicht nur auf "Tag X" ausrichten. Dadurch sind sie langfristig meist erfolgreicher als die vermeintlich starken Männer. Ich darf ja noch nichts verraten, aber in diesem Jahr haben wir sehr starke Frauen am Start. Das wird definitiv keine Sache unter Männern!

