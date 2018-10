Die Köpfe hinter The Boss Hoss, Sascha Vollmer (46) alias "Hoss Power" und Alec Völkel (46) alias "Boss Burns", haben sich für ihr neues Album "Black Is Beautiful" so viel Zeit gelassen, wie nie zuvor. Eine ganz bewusste und strategische Entscheidung. Schließlich wollen die Musiker und TV-Coaches nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen, wie die beiden im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten.

Sie haben sich fast 20 Monate Zeit gelassen mit dem neuen Album. Normalerweise geht das bei Ihnen deutlich schneller, oder?

Sascha Vollmer: Man muss die Alben auch promoten und mit auf Tour nehmen. Da vergeht schon mal ein Jahr mindestens. Dazwischen haben wir auch noch die vierte Staffel von "Sing meinen Song gemacht". Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns für das Songwriting sehr viel länger Zeit gelassen haben als sonst. Insgesamt war das ungefähr ein Jahr.

Ihr Vorgänger-Album "Dos Bros" hat wieder Verkäufe zugelegt und ist nach "Liberty of Action" Ihr zweit erfolgreichstes Album bisher. Haben Sie so lange an den neuen Songs gearbeitet, weil Sie das toppen wollten?

Alec Völkel: Das war nicht der Grund. Wir wollten einfach mal wieder einen kleinen Break machen und nicht wieder direkt ein Album nachlegen und wieder auf Tour gehen. Wir wollten ein bisschen durchatmen, was man, wie ich finde, auch hört.

Sie sind medial sehr präsent durch das Fernsehen. Hat sich der Leistungsdruck dadurch allgemein erhöht?

Vollmer: Als Druck würde ich es nicht bezeichnen, aber wir haben schon erkannt, dass man nicht dauerhaft auf jeder Hochzeit tanzen sollte. Es gibt ja diesen Helene-Fischer-Effekt, wenn man ständig und überall überpräsent ist. Das geht nur eine Zeit lang gut, dann geht die Kurve unweigerlich nach unten. Bevor dieses Phänomen bei uns eintritt, wollten wir uns erst mal zurückziehen, um dann überhaupt wieder wahrgenommen zu werden. Die Leute sollen wieder mit frischen Ohren hinhören.

Das ist Ihr mittlerweile achtes Album. Wie halten Sie Ihre Ideen frisch? Woraus schöpfen Sie Ihre Kreativität?

Vollmer: Wenn man als Musiker mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, kann man immer etwas dazu lernen. Aber durch "Sing meinen Song" haben wir natürlich auch zum ersten Mal so richtig über unseren eigenen Tellerrand geschaut und eine Menge gelernt. Das hat unseren musikalischen Horizont ganz klar erweitert. Wir haben uns vorher wenig mit der Musik beschäftigt, die jetzt zum Beispiel ein Gentleman macht. Die Arbeit an den Song der anderen hat uns aber natürlich beeinflusst - unterbewusst oder bewusst. Ich finde auch, dass wir immer weniger dieses Schubladendenken selbst für uns als Band verfolgen. Wir machen einfach das, worauf wir Lust haben und es ist alles erlaubt. Dass wir an diesen Punkt gekommen sind, liegt natürlich auch an den Erfahrungen der letzten Jahre.

Die Single "Ayo" klingt fast schon nach Depeche Mode.

Völkel: Ok. Aber wir machen seit 30 Jahren Musik und sind Musik-Fans. Da kann man vielleicht nicht immer genau definieren, wo das jetzt herkommt. Das Schöne ist einfach, dass wir mittlerweile bereit sind, diesen Schritt zu gehen und einfach zu machen, ohne uns selbst zu limitieren. Etwas Neues entsteht nur, wenn man sich auch auf neue Dinge einlässt.

Wofür steht "Ayo"?

Völkel: Dafür haben wir eine Spitzenerklärung: Es steht für "all you own". Das meint, dass alles wonach du suchst oder du strebst, trägst du eigentlich in dir. Du musst es nur finden und dich selbst erkennen. Es beschreibt die Reise des Lebens. Die Erkenntnis, dass man weder den Fame, noch die Kohle braucht, aber mit sich selbst im Reinen sein sollte. Eigentlich eine typische Boss-Hoss-Hymne.

Mal abgesehen von der offensichtlichen Äußeren-Komponente, wofür steht der Titel "Black Is Beautiful" noch?

Völkel: Schwarz ist natürlich die Farbe des Rock'n'Rolls - und der passiert halt nachts. Zumindest unser Musiker-Leben spielt sich meist nachts ab.

Vollmer: Das hat auch mit unserer Entstehungsgeschichte zu tun. Wir haben zusammen als Grafiker gearbeitet und wenn die Sonne unterging, sind wir in unserer Lieblingsbar ein Bier trinken gegangen und hatten dort dann die Idee zu The Boss Hoss. Und nachts, nach der Arbeit, haben wir dann angefangen die ersten Songs einzuspielen.

Sie verabschieden sich nicht völlig aus dem TV. Sie gehen als Coaches zu "The Voice Seniors". Was reizt Sie daran?

Völkel: Wir wollten immer nur TV-Shows machen, die etwas mit Musik zu tun haben. Jetzt sind wir wieder bei der Geburtsstunde eines neuen Formats dabei, was uns immer reizt. Wir sind auch davon überzeugt, dass die Sendung für Aufruhr und Überraschungen sorgen wird. Die Show erfüllt auch einen Generationenaustausch. Sie zeigt, dass mit 60 Jahren plus auch noch Rock'n'Roll in den Menschen stecken kann, es ist nicht nur jungen Menschen vorbehalten. Musik ist ein Lifetime-Ding.

Die Zuschauer haben schon so manche Castingshow im TV gesehen. Wie viele Castingshows passen da noch rein?

Vollmer: Das müssen natürlich die Zuschauer entscheiden. Aber es ist auch hier wichtig, sich immer mal wieder rauszunehmen. Wir wollen weiterhin als Musiker wahrgenommen werden. Aber Fernsehen hilft uns natürlich auch, unsere Musik zu verbreiten und zu promoten.

Völkel: Aber das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber meines Erachtens findet Musik im Fernsehen weiterhin viel zu wenig statt. Ob nur die Castingformate dem gerecht werden, darüber lässt sich streiten. Dennoch: Musik braucht meiner Meinung mehr Plattformen. Gute Musik darf gerne mehr im Fernsehen stattfinden.