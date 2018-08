Nach vier Staffeln ist offenbar Schluss! Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, soll die Serie "The Royals" mit Elizabeth Hurley (53) in der Hauptrolle abgesetzt werden. Das habe der verantwortliche Sender "E! network" nun selbst bekannt gegeben. "E! wird nicht mit einer weiteren Staffel von 'The Royals' weiter machen", heißt es demnach in einem Statement. "Wir sind dem Cast und unseren Produktionspartnern bei Lionsgate und Universal Cable Productions dankbar."

Die Entscheidung, dass die Serie mit Hurley als Königin Helena abgesetzt wird, fällt acht Monate nachdem sexuelle Missbrauchsvorwürfe gegen den Produzenten und Showrunner Mark Schwahn (52) bekannt geworden waren. 25 Frauen, die an "The Royals" beteiligt waren, und 18 Frauen aus seiner früheren TV-Show "One Tree Hill" beschuldigten ihn, sie wiederholt sexuell belästigt zu haben. Schwahn wurde nach der vierten Staffel "The Royals" entlassen.

"The Royals" dreht sich um das Leben einer fiktiven britischen Königsfamilie. Nachdem Schwahn entlassen worden war, war zunächst nach einem neuen Showrunner gesucht worden, nun wurde diese Suche offenbar eingestellt.