Ein neuer Ableger von "The Voice of Germany" fokussiert sich voll und ganz auf das Genre "Rap".

"The Voice of Germany"

"The Voice of Germany" "The Voice Rap": Neue Castingshow sucht gezielt nach talentierten Rappern

"The Voice"-Fans können sich im zweiten Halbjahr dieses Jahres auf einen neuen Ableger freuen: Bei "The Voice Rap" suchen die Coaches gezielt nach Rap-Talenten, die sogar ins Halbfinale des Originals einziehen können.

Die Castingshow "The Voice of Germany" bekommt einen neuen Ableger. Die Sendung soll "The Voice Rap" heißen und im zweiten Halbjahr 2023 auf ProSieben und auf Joyn laufen, wie die Senderfamilie am Dienstag bekannt gab.

"The Voice Rap"-Sieger kommt ins Halbfinale von "The Voice"

Das Spin-off soll parallel zu "The Voice of Germany" im Programm laufen. "Zwei erfahrene Rap-Coaches stellen in den Blind Auditions von "The Voice Rap" ihre eigenen Teams zusammen.

Das Rap-Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein." Er oder sie kann also den Showklassiker gewinnen.

Namen nennt die Pressemitteilung aber noch nicht bekannt. Mit Sido, Max Herre sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier waren bereits mehrere Rapper Juroren bei "The Voice of Germany"

Jung-Rapperin Emma überzeugt gerade bei "The Voice Kids"

Bei der gerade laufenden Staffel von "The Voice Kids" sorgt derzeit eine junge Rapperin für Furore. Die 14-jährige Emma begeisterte die Coaches mit ihrer Version von Eminems "Mockingbird".

Sogar der US-Superstar nahm ihren Auftritt wahr. Bei TikTok reagierte Eminem, der sich ansonsten mit Kommentaren auf der Plattform zurückhält, auf ein Video ihrer Performance. Er postete ein Smiley mit einer hochgezogenen Augenbraue. Fans vermuten, dass dies ein wohlwollendes Zeichen ist.