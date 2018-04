Keine Musik-Veranstaltung wartet auch auf der Publikumsseite mit so vielen namhaften Stars wie das Coachella-Festival in Indio, Kalifornien, auf. Auch The Weeknd (28, "My Dear Melancholy"), der zuvor selbst als Act auf der Bühne stand, mischte sich unter das Hippie-angehauchte Partyvolk - aber nicht alleine. An seiner Seite wurde laut Augenzeugen auch seine Ex-Flamme Bella Hadid (21) gesichtet. Und damit nicht genug: Der US-amerikanischen Seite "Us Weekly" zufolge sollen die beiden leidenschaftliche Küsse ausgetauscht haben und berechtigten Grund zur Annahme gegeben haben, dass sie wieder ein Paar sind.

So soll sich Hadid sogar auf den Schoß von Abel Tesfaye gesetzt haben, wie The Weeknd mit bürgerlichen Namen heißt. "Sie sind zu 100 Prozent wieder zusammen", zeigte sich laut der Seite ein Augenzeuge ausgesprochen sicher, was den Beziehungsstatus der beiden Promis angeht. Da passt allerdings nicht ins Bild, dass The Weeknd laut der Klatschseite "TMZ" mit einer weiteren Dame ausgesprochen innig gesichtet wurde - und dafür gibt es sogar Beweisbilder!

Die nächste Bieber-Verflossene?

Bei der Frau, um die der Sänger auf den Schnappschüssen seinen Arm gelegt hat, handelt es sich um ein ebenfalls sehr bekanntes Gesicht. Es ist Chantel Jeffries (24), die Ex-Freundin von Justin Bieber (24). Was der Sache zusätzliche Würze verleiht, ist die Tatsache, dass The Weeknd schon einmal einer ehemaligen Liebe von The Biebs nähergekommen ist - und zwar dessen On-Off-Freundin Selena Gomez (25)!

Die gemeinsamen Bilder von The Weeknds mit Jeffries zeigen in erster Linie aber nur, wie die beiden freundschaftlich über das Gelände schlendern und sich umarmen. Von Küssen ist hierbei nichts zu sehen, was das Liebes-Comeback mit Hadid zumindest nicht im Keim erstickt. Zumal sie Anfang 2017 im Interview mit der "Teen Vogue" verriet, dass sie The Weeknd "noch immer lieben" würde. Die zwei wurden erstmals Anfang 2015 ein Paar und trennten sich im November 2016.