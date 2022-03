Sie besitzt bereits jetzt wahnsinnig lange Beine. Doch Ex-GNTM-Teilnehmerin Theresia Fischer reicht das nicht: Sie möchte noch ein paar Zentimeter dranhängen. Es ist nicht die erste Operation dieser Art.

Was hat die für lange Beine! Das denken nicht wenige, wenn sie Theresia Fischer sehen. Die 29-Jährige wurde 2019 durch Heidi Klums "Germany's next Topmodel" bekannt. Zwar landete sie bei der Castingshow nur auf Rang 11, doch dafür drückte sie dem großen Finale ihren Stempel auf, als sie während der Sendung ihren Partner Thomas Behrend vor einem Millionenpublikum live im TV ehelichte.

Einen Ehemann hat sie also schon, lange Beine auch, doch das genügt Theresia Fischer nicht: Sie möchte noch längere! Wie sie dem TV-Magazin "RTL exklusiv" verriet, plant das Model eine weitere Verlängerung um einige Zentimeter. Dabei sind Fischers Beine bereits jetzt 113 Zentimeter lang. Und einmal ließ sie diese bereits verlängern.

Nun will sie sich erneut unters Messer legen: "Ich will meine Beine am Unterschenkel um ca. sechs Zentimeter verlängern lassen", verriet Fischer "RTL exklusiv". Die Operation soll am kommenden Dienstag in Freiburg vollzogen werden. Die Details klingen wenig einladend: Rund sechs Stunden soll die Prozedur dauern, dabei sollen die Oberschenkelknochen von innen durchgesägt werden. Wie das Model in dem Beitrag erklärt, sollen dann Teleskopstäbe eingeführt werden, die sich jeden Tag selbstständig um einen Millimeter erweitern.

Theresia Fischer will besseren Sex

Warum sie diesen schmerzhaften und nicht risikolosen Eingriff über sich ergehen lassen will, erklärt Theresa Fischer so: Es sei für sie schwierig, auf High Heels oder Schlittschuhen zu laufen. Kurioser klingt die zweite Erklärung: "gewisse Sex-Stellungen" gingen aktuell nicht. "Ich kann nicht in die Hocke gehen, falle immer nach hinten um. Außerdem habe ich im Bett keine Flexibilität und muss die Beine immer sortieren", erklärt die 29-Jährige.

Das Model weiß, worauf sie sich bei der Operation einlässt: Vor sechs Jahren ließ sich Fischer schon einmal die Beine verlängern. Damals fügte sie 8,5 Zentimeter am Oberschenkel hinzu - nun kommt der Unterschenkel an die Reihe. Um ihren Traum von noch längeren Beinen zu erfüllen, greift Theresia Fischer tief in die Tasche: 56.000 Euro soll der Eingriff laut RTL kosten. Schönheit hat eben ihren Preis - und lange Beine umso mehr.

Verwendete Quelle:RTL.de