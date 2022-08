© Rich Polk/E Entertainment via PA Media/dpa

Demi Lovato: "Wenn es um mein Geschlecht, meine Sexualität, meine Musik, meine Kreativität geht, will ich mich nicht festlegen." Foto

Ich bin eine "fluide Persönlichkeit", sagt Demi Lovato. "In letzter Zeit habe ich mich femininer gefühlt", sagt die Sängerin.

Film- und Popstar Demi Lovato hatte erst im Mai 2021 bekanntgegeben, sich weder als Frau noch als Mann zu sehen - und das eigene Pronomen zu "they/them" geändert. Jetzt eröffnete die 29-Jährige, wieder die Pronomen "she/her" zu führen.

"In letzter Zeit habe ich mich femininer gefühlt", sagte Lovato im Spout-Podcast. "Also habe ich wieder 'she/her' angenommen." Auf ihrer Instagram-Seite gibt Lovato inzwischen die Pronomen "they/them/she/her" an.

Im Deutschen hat sich diese sprachliche Regelung im Zuge der Gender-Debatte mit Angaben über genderneutrale Pronomen für die eigene Person bislang nicht so verbreitet wie etwa in den USA oder Großbritannien.

Lovato erzählte, sich etwa mit der Entscheidung für die Herren- oder Damentoilette sehr schwer getan zu haben. "Ich habe mich nicht unbedingt wie eine Frau gefühlt, aber auch nicht wie ein Mann. Ich fühlte mich einfach wie ein Mensch." Vor allem im vergangenen Jahr seien ihre maskulinen und femininen Energien ausgeglichen gewesen. Ihre "fluide Persönlichkeit" sei der Grund für die Änderung gewesen, sagte die Sängerin. "Wenn es um mein Geschlecht, meine Sexualität, meine Musik, meine Kreativität geht, will ich mich nicht festlegen."

Als sich Lovato im vergangenen Jahr als non-binär outete, sagte sie: "Dies öffentlich mitzuteilen führt mich auf ein anderes Level der Angreifbarkeit und Verletzlichkeit." Sie tue das für die, "die bislang nicht in der Lage waren, ihrer Umgebung mitzuteilen, wer sie wirklich sind".

Am 19. August veröffentlicht die Musikerin ihr neues Album "Holy Fvck".