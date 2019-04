Moderator Thomas Gottschalk (68, "Herbstblond") ging nun endlich persönlich auf die Berichte zum Ende seiner Ehe ein: In seiner Radiosendung "Gottschalk - Die Bayern 1-Radioshow" am Sonntagabend sagte er: "Nur zwischen euch und mir: Keine Zielgruppe liegt mir so am Herzen wie die, die mir im Radio zuhört." Die Leser von Frauenmagazinen seien ihm egal: "Die gehen mir wirklich am Ar.. vorbei."

"Ich wollte nur sagen: Macht euch bitte um mich keine Sorgen", führte er weiter aus, "mir geht es gut. Ich weiß auch nicht, was man im Leben richtig und was man falsch macht. Man bemüht sich. Wir gehen unseren Weg und werden älter." Seit 1976 waren Thomas Gottschalk und seine Frau Thea (73) verheiratet. Mitte März bestätigte der Anwalt der Gottschalks gegenüber der "Bild"-Zeitung die Trennung des Paares: Nach rund 43 Jahren war die Ehe zu Ende. Thomas und Thea Gottschalk haben zwei Söhne und zwei Enkelkinder.