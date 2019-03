Nach dem Ende der Samstagabendshow "Wetten, dass..?" (1981-2014, ZDF) wurde es rutschig auf der Karriereleiter von Entertainer Thomas Gottschalk (68). Viele Versuche, an anderer Stelle im Fernsehen Tritt zu fassen, scheiterten. Der gebürtige Franke zog sich in seine kalifornische Wahlheimat zurück und "leckte seine Wunden", wie er es selbst unlängst auf einer Pressekonferenz in München bezeichnete. Doch nun hat sich das Blatt gewendet...

Fernsehen ist sein Element

Thomas Gottschalk kehrt mit "Wetten, dass..?" zurück, wie der Sender am Mittwoch bestätigte. Im Interview mit "goldenekamera.de" erklärte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann: "Wer Spaß an Stadtwetten, Baggern und viel Thomas Gottschalk hat, sollte im Mai 2020 bei uns einschalten - weil wir Gottschalks Geburtstag in Form einer Show feiern, die durchaus noch einmal das wird, was viele Zuschauer denken und hoffen." Bereits Ende Juli 2018 hatte der "Spiegel" berichtet, dass der Entertainer im Jahr 2020 anlässlich seines 70. Geburtstags noch einmal die ZDF-Show "Wetten, dass..?" moderieren werde.

Und auch der Sender RTL plant die Fortsetzung eines Formats mit Thomas Gottschalk sowie seinen Kollegen Barbara Schöneberger (45) und Günther Jauch (62) - samt einer entscheidenden Neuerung. Die vierteilige Samstagabend-Show "Denn sie wissen nicht was passiert" wird zwei weitere Ausgaben bekommen, wie der Sender meldet. Die Sendungen am 4. und 11. Mai, jeweils um 20:15 Uhr, werden dann allerdings "erstmals live" ausgestrahlt.

Eine andere Sendung feierte in dieser Woche bereits Premiere: Durch das Literaturformat "Gottschalk liest?" (Bayerischer Rundfunk) wird der Entertainer viermal im Jahr führen. Aufgezeichnet wird sie an unterschiedlichen Orten in Bayern. Die erste Sendung kam aus Augsburg. Die Sendung im Juni wird aus Franken kommen, der Oktober wird in der Oberpfalz gedreht und im Dezember geht's nach Oberbayern. Gottschalk spricht darin "mit Autoren über ihre Werke - und Gott und die Welt".

Live im Radio

Eingeläutet wurde sein Comeback, wenn man es so nennen will, denn ganz weg war er ja nie, mit einer Radiosendung. Anfang Januar 2017 war es soweit, er präsentierte erstmals live aus dem "Bayern 1"-Studio im Münchner Funkhaus die großen Hits der Rock- und Pop-Geschichte von den 1970ern und 1980ern bis heute - Anekdoten inklusive. Seither läuft die Sendung jeden ersten Sonntag im Monat. Zwei kleine Spin-offs gab es jeweils an Silvester, denn da wurde live von der großen Party mit Gottschalk und Fritz Egner (69) im BR-Funkhaus in München gesendet.

Er schreibt wieder

Nach dem Bestseller "Herbstblond: Die Autobiographie" (2016) von Thomas Gottschalk war die Präsentation seines nächsten Buches "Herbstbunt" für den 13. Mai, also kurz vor seinem 69. Geburtstag (18. Mai), geplant. Doch dann wurde diese auf Herbst verschoben. In dem Buch soll es ums Älterwerden gehen: "Der leidige Kampf gegen die Pfunde, eine kuriose Fastenwanderung, 40 Tage ohne Alkohol und andere Versuche, mit der Zeit Schritt zu halten, führen zur beruhigenden Erkenntnis: Trotz Falten und Verschleiß (das Knie - die Bandscheibe) - mit Gelassenheit und einer Portion Optimismus kann man dem Unausweichlichen die Stirn bieten und alt werden ohne dabei zu verbittern."

Offen wäre dann nur noch die Frage nach einem neuen "Supernasen"-Film mit Komiker Mike Krüger (67), die immer mal wieder aufpoppt, wenn die beiden zusammen gesehen werden. Doch bis dato gibt es nichts Konkretes dazu zu vermelden...