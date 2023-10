Auf der Bühne ist Thomas Gottschalk ein Naturtalent, doch wie ist das auf dem Golfplatz? Sein Sohn testet nun sein Talent zum Golfspielen.

Thomas Gottschalk (73) genießt derzeit einen Aufenthalt in den USA und verbringt dort auch viel Zeit mit seinen Söhnen Roman (40) und Tristan (34), die dort ihren Lebensmittelpunkt haben. Auf Instagram zeigt Roman Gottschalk in seiner Story nun Eindrücke von einem lustigen Männer-Familienausflug, bei dem das Trio unter anderem Zeit auf dem Golfplatz verbrachte. Jeder der drei Gottschalk-Männer schlug sich dabei unterschiedlich gut.

So schlägt sich Thomas Gottschalk auf dem Golfplatz

Auf dem Golf-Gelände in Scottsdale war zunächst Familienoberhaupt Thomas Gottschalk dran, den Ball zu schlagen. Während der erste Versuch eher misslang, kommentiert Roman Gottschalk den zweiten Versuch seines Vaters mit den Worten "ein bisschen besser" und einem Tränen lachenden Emoji.

Der älteste Sohn des deutschen Kult-Entertainers ist Profi-Golfer und betreibt seit Juli 2023 einen eigenen YouTube-Kanal namens "Golf mit Gottschalk". In dem Online-Format interviewt er sowohl Hobbyspieler als auch Profis und trägt seine Liebe zu der traditionellen Ballsportart weiter. In der allerersten Folge hatte er direkt seinen Vater zu Gast. Er bezeichnet ihn darin als "Anfänger, von dem ich viel gelernt habe und der mein Vorbild ist".

"Gelungener Männer-Trip"

Anschließend war beim Männer-Ausflug in Scottsdale Romans Bruder Tristan an der Reihe. Diesem attestierte der Golf-Profi in seiner Instagram-Story: "Mein Bruder macht sich als ein guter Schüler." Am Ende beweist der 40-Jährige selbst sein Können mit einem Video, das ihn beim erfolgreichen Abschlag zeigt: "So wird's gemacht." Mit einem Essen im Restaurant fand der Ausflug offenbar dann seinen Abschluss: "Es war ein gelungener Männer-Trip in Scottsdale", schreibt Roman Gottschalk zu einem gemeinsamen Foto im Steakhouse.