Seit 2019 sind Thomas Gottschalk und Karina Mroß ein Paar. Auf Instagram postet der Entertainer nun Impressionen von ihrem Ibiza-Urlaub.

Thomas Gottschalk (73) schwebt mit Freundin Karina Mroß (61) weiter auf Wolke Sieben. Auf Instagram postete der Star-Moderator nun eine ganze Serie von Fotos, die eindrucksvoll beweisen, dass die beiden auch im vierten Jahr ihrer Beziehung noch überglücklich miteinander sind.

Im Barbie-Partnerlook vor blauem Himmel

Auf den ausgelassenen Impressionen von der spanischen Party-Insel Ibiza strahlen die beiden um die Wette und zeigen sich in ihren farbenfrohen Urlaubsoutfits. Das erste Foto der Serie scheint dabei nahezulegen, dass der derzeitige Barbie-Hype auch an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen ist: Während Thomas in pinken Shorts und gleichfarbigem T-Shirt posiert, setzte Karina auf ein pinkes Batik-Kleid, das wunderbar mit dem azurblauen Himmel im Hintergrund kontrastiert.

"What happened to Rock'n'Roll?"

Weitere Bilder zeigen das Liebespaar zusammen im Hotel-Pool oder gemeinsam mit Freunden in einer Bar am Strand. Seine fotografischen Urlaubsgrüße kommentierte Gottschalk mit den Worten "Nach 3 Tagen Ibiza-Mucke ... 'What happened to Rock'n'Roll?'", was nahelegt, dass die beiden auch den legendären House- und Techno-Clubs der Insel einen Besuch abgestattet haben könnten.

Bevor Gottschalk sein neues Liebesglück mit Karina Mroß fand, war er 46 Jahre lang mit seiner Ex-Partnerin Thea verheiratet. Seit der Trennung lebt er mit seiner neuen Partnerin abwechselnd im Schwarzwald oder im kalifornischen Malibu.