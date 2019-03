Die beiden galten als Traumpaar. Nichts schien ihre Liebe erschüttern zu können. Dabei waren große und öffentliche Liebesbekundungen nie Thomas Gottschalks Sache. Der Moderator zeigte sich zwar gerne und oft mit seiner Frau Thea in der Öffentlichkeit, besuchte mit ihr gemeinsam regelmäßig die Bayreuther Festspiele. Doch Schwärmereien, wie wir sie vom Ex-Paar Helene Fischer und Florian Silbereisen kennen, verkniff er sich. Für umso mehr Aufmerksamkeit sorgten die wenigen Äußerungen zu seiner Ehe.

Als Gottschalk 2012 bei Markus Lanz in dessen Talkshow zu Gast war, äußerte er sich zum Geheimnis ihrer Ehe. Schon damals deutete er an, dass eine Beziehung über so einen langen Zeitraum auch schwierig sei. "Kein Mensch wird behaupten, dass man sich 40 Jahre jeden Tag Rosen streut", sagte Gottschalk damals. Er erzählte vom schwierigen Beginn ihrer Liebe und dass er früher krankhaft eifersüchtig gewesen sei, ihr sogar die Nummer eines anderen Mannes in ihrem Telefonbuch "versaut" habe.

Thomas Gottschalk und die Liebesbekundung bei Lanz

Doch Gottschalk kam auch ins Schwärmen. "Thea war eine wahnsinnige Granate", sagte er über den Beginn ihrer Beziehung. Trotz aller Höhen und Tiefen wirkte er glücklich und erzählte folgende Anekdote: "Neulich war ich mit meiner Frau in irgendeiner Kneipe und da hab ich zu ihr gesagt, ohne zu lügen: 'Thea, ich möchte mit keiner anderen Frau der Welt an irgendeinem anderen Ort auf dieser Welt sitzen'."

Sieben Jahre nach Ausstrahlung des Interviews ist die Ehe gescheitert. Gottschalks Rechtsanwalt Christian Schertz bestätigte am Montag der "Bild"-Zeitung die Trennung des Paares. Vor wenigen Wochen hätten sie ihre Söhne Roman, 36, und Tristan, 29, über die schmerzhafte Entscheidung informiert. Jetzt der Schritt an die Öffentlichkeit.

Brand ihres Hauses entwurzelt die Gottschalks

Was die genauen Gründe für die Trennung war, darüber schweigt das Paar. Beide hatten in den vergangenen Monaten keine einfache Zeit. Ihr gemeinsames Haus in Malibu brannte bei dem verheerenden Feuer im November 2018 ab. Seitdem war das Paar offenbar entwurzelt. Thea Gottschalk lebte in der Zweitwohnung in New York. Doch dort fühlte sich ihr Ehemann offenbar nie so richtig wohl. "Im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu heiß. Also: Ich weiß wirklich nicht, wo mein Leben weitergeht", sagte er. Kein gutes Omen für ihre Ehe.