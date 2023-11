In seinem Podcast mit Mike Krüger hat Thomas Gottschalk nicht nur gegen Amira Pocher gestichelt, sondern auch gegen Heidi Klum. Bei ihr habe er "verschissen", sagte der Moderator.

Thomas Gottschalk hat in seinem Podcast "Die Supernasen" mit Mike Krüger gleich gegen zwei bekannte Frauen gestichelt: Amira Pocher und Heidi Klum. Erstere ist gerade wegen ihrer in die Brüche gegangenen Ehe mit Comedian Oliver Pocher in den Schlagzeilen. Erst am Sonntag teilte Pocher im Interview mit Frauke Ludowig hart gegen seine Noch-Ehefrau aus. Auch Gottschalk sieht den Fehler bei der Moderatorin.

Thomas Gottschalk lässt kein gutes Haar an Amira Pocher

"Oliver Pocher ist für meinen Geschmack, für meine Kenntnis des Fernsehgeschäfts, ein echtes Talent", sagte er über den Komiker. An dessen ehemaliger Partnerin ließ er jedoch kein gutes Haar. "Wohingegen Amira das Fernsehen als Beute gesehen hat. Sie wollte gerne Moderatorin werden und Oliver hat delivered [geliefert, Anm. d. Red.]. Der hat sie relativ schnell bekannt gemacht", so die "Wetten, dass..?"-Legende. Er sei hinsichtlich Amira "immer etwas skeptisch" gewesen, sagte er.

Oliver Pocher teilte einen Medienbericht, in dem Gottschalks Aussagen zitiert wurden, und schrieb dazu: "Habe ich mich wohl zum Liebeskasper gemacht ..." Womöglich eine Anspielung auf seine Comedy. Im Interview mit Frauke Ludowig sagte Pocher, sein neues Programm heiße "Liebeskasper". "Das schreibt sich von alleine. Ich muss einfach nur mitschreiben, was die Leute mir so alles erzählen", sagte er.

Heidi Klum sei sauer auf ihn

Doch nicht nur Amira Pocher bekam von Gottschalk ihr Fett weg. Auch gegen Heidi Klum, die er Anfang der Neunzigerjahre in einer Modelshow entdeckt hatte, stichelte das TV-Urgestein. Nachdem Mike Krüger rätselte, ob Klum mit beiden Kaulitz-Brüdern zusammen wohnt, sagte Gottschalk, er habe bei ihr "sowieso verschissen". "Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist sowieso vergessen.[...] Sie ist immer noch angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag", sagte der 73-Jährige.

Besagtes Finale von "Germany's next Topmodel" sorgte damals für zahlreiche Schlagzeilen und Gottschalks Miene wurde zum Meme. "Ich habe nichts gehört, ich habe neben einem Model gesessen, das hat auch nichts gehört, weil sie alles an Kohle in die Beleuchtung gesteckt haben und nichts mehr für den Sound übrig hatten. Deswegen habe ich gesagt: 'Ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag, weil da auch so ein Geschrei ist.' Aber das hat sie mir übel genommen, das nimmt sie mir heute noch übel", sagte er im Podcast.

Quelle: "Die Supernasen" auf RTL+