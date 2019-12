Thomas Gottschalk (69) und Karina Mroß sind sicherlich eines der Sensations-Paare aus dem Jahr 2019. Doch nicht nur diese Liebe dominierte die Schlagzeilen. Auch andere neuen Romanzen sorgten für viel Wirbel.

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Matthias Schweighöfer (38) hat ein turbulentes Jahr hinter sich: Ende Januar verkündete der Schauspieler und Produzent via Instagram, dass die Beziehung zu seiner langjährigen Partnerin Ani Schromm bereits 2018 gescheitert sei. Im Februar folgte die nächste Überraschung: Seine neue Freundin ist die 15 Jahre jüngere Schauspielerin Ruby O. Fee (23).

Das Paar kannte sich beruflich bereits seit fünf Jahren, gefunkt haben soll es Ende 2018. Während der Berlinale schwärmte Schweighöfer von seiner Liebsten: "Sie ist in allererster Linie eine ganz herzliche, wundervolle Frau. Super positiv. Und einfach ein Schatz!"

Thomas Gottschalk und Karina Mroß

Im März überraschte Thomas Gottschalk die ganze Republik: Der Entertainer und seine Ehefrau Thea (73) trennten sich nach 46 gemeinsamen Ehejahren. Seit Mai dieses Jahres hat Thomas Gottschalk eine neue Frau an seiner Seite: Karina Mroß. Das Paar lernte sich bei der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Bekannten kennen.

Zu seinem Ehe-Aus schreibt er in seinem Buch "Herbstbunt": "Mir war etwas passiert, das mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat und was ich mit meinem Traum von einem bunten Herbst selbst heraufbeschworen habe. Ich habe mich noch einmal verliebt. Das hat nicht nur die Redakteurinnen diverser Frauenzeitschriften auf die Palme gebracht, sondern auch mich und vor allem meine Frau."

Angelina Heger und Sebastian Pannek

Nach langen Spekulationen machten die Reality-TV-Stars Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) ihre Liebe Anfang Juli offiziell. Die "Bachelor"-Teilnehmerin von 2014 und der einstige Rosenkavalier von 2017 posteten in ihren Instagram Stories jeweils eine Aufnahme des Partners und schrieben dazu: "Only you" (dt. "Nur du").

Anfang Dezember ließ das Paar eine weitere Bombe platzen: Heger und Pannek erwarten ein Kind. Zu einem Bild auf Instagram, auf dem Hegers Babybauch zu sehen ist, schrieben sie: "Unser kleines Baby. Mama und Papa wissen schon sehr, sehr lange von dir und sind so unglaublich dankbar und stolz, wie prächtig du dich entwickelst und welche tollen Momente wir dank dir erleben dürfen. Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern."

Kaia Gerber und Pete Davidson

Bis vor einem Jahr kannten wohl nur Comedy-Fans den Namen Pete Davidson (26). Er ist Teil der Sketch-Gruppe von "Saturday Night Live", eine beliebte Late-Night-Show im US-Fernsehen. 2018 datete Davidson eine der begehrtesten Frauen im Musikgeschäft: Popstar Ariana Grande (26) wollte ihn heiraten, löste die Verlobung aber nach wenigen Monaten wieder. Anfang 2019 ließ sich Schauspielerin Kate Beckinsale (46) auf den Comedian ein. Danach folgte ein Sommer-Flirt mit Schauspielerin Margaret Qualley (25).

In der zweiten Jahreshälfte machten Davidson und Model Kaia Gerber (18), die Tochter von Cindy Crawford (53), ernst. Mitte November wurden sie knutschend an einem Pool in Miami fotografiert...

Keanu Reeves und Alexandra Grant

Einer, der sich dagegen ganz viel Zeit mit der neuen Liebe gelassen hat, ist Ex-Dauersingle Keanu Reeves (46): Anfang November zeigte sich der "John Wick"-Star bei einer Veranstaltung der LACMA Art + Film Gala mit der neuen Frau an seiner Seite. Künstlerin Alexandra Grant (46) und Reeves kennen sich seit Jahren und sind schon länger befreundet gewesen. Sie half ihm bei der Arbeit an seinem Buch "Ode to Happiness" (2011). Gemeinsam veröffentlichten sie 2015 das Buch "Shadows". Und dabei sollte es nicht bleiben: 2017 gründeten die beiden den Verlag "X Artists' Books", der Kunstbücher veröffentlicht. Wann aus Freundschaft Liebe wurde, ist unbekannt.

Fans weltweit feierten den Schauspieler für sein Liebes-Outing, gerade weil der "Matrix"-Star in der Vergangenheit diverse Schicksalsschläge verkraften musste.

Die Ehe seiner Eltern zerbrach an der Drogensucht seines Vaters, als Keanu noch ein Kind war. Einer seiner besten Freunde, Schauspieltalent River Phoenix (1970-1993), starb 1993 an einem Drogenmix. 1999 brachte Reeves' damalige Lebensgefährtin Jennifer Syme (1972-2001) die gemeinsame Tochter Ava einen Monat zu früh am Weihnachtsabend tot auf die Welt. Die Beziehung zerbrach an der Tragödie. Syme verunglückte 2001 bei einem Autounfall. Seitdem war Reeves Single - bis Alexandra Grant sein Herz eroberte.