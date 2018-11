Die Deutschen waren immer ein wenig stolz darauf, dass einer der Ihren inmitten all der Promis lebte. Dass Thomas Gottschalk in Malibu ein Anwesen in der Nachbarschaft von Stars wie Pierce Brosnan, Jennifer Aniston, Cher oder Miley Cyrus lebte, das ging schon in Ordnung. Da vergaßen die sonst so misepetrigen Bundesbürger für einen Moment ihre Neidfixierung. Denn wo sollte ein Sonnyboy auch anders leben als im sonnigen Kalifornien?

Gottschalk selbst hat die Motive für seinen Umzug einmal in einem Vergleich mit Heidi Klum erklärt: "Sie", sagte er RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, "ist hierhergezogen, um berühmt zu werden - ich, um meine Ruhe zu haben."

Thomas Gottschalk fand seine zweite Heimat

Ruhe hat er hier gefunden, der seinerzeit größte TV-Star des Landes, als er 1996 mit seiner Frau Thea und seinen Söhnen Daniel und Tristan den Wohnsitz von Bayern nach Kalifornien verlegte. Im Ramirez Canyon, Malibu, hatte er 1993 eine Windmühle erstanden, die in ein großzügiges Wohnhaus umgebaut worden war - mit insgesamt 19 Zimmern, darunter sechs Bädern. Das Bauwerk ist eigentlich Jahrhunderte alt und kommt aus Europa. Ein exzentrischer Brite ließ sie in seiner alten Heimat abreißen und an der Westküste der USA wieder aufbauen.

Die Gottschalks ließen die Mühle vor dem Einzug renovieren, die "Bunte" taxierte den Wert des Gebäudes 1996 auf 7,5 Millionen Dollar. Hier ließ es sich aushalten. Zum Arbeiten fuhr der Moderator regelmäßig in seine alte Heimat, hier in Malibu tankte er auf. In einem riesigen Anwesen mit Swimming-Pool und eigenem Tennisplatz.

Miley Cyrus wurde seine Nachbarin

2016 gaben die Gottschalks einen Teil ihres Grundstücks ab und bekamen dafür eine neue Nachbarin: Sie verkauften ihr Gästehaus für geschätzte 2,26 Millionen Euro an die Popsängerin Miley Cyrus. Die interessierte sich aus einem ganz bestimmten Grund für diese Wohnlage: Sie wollte in unmittelbarer Nähe zu ihrem Freund Liam Hemsworth wohnen, der nur 300 Meter entfernt lebt.

Beide Grundstücke - Gottschalks wie Cyrus' - fielen den verheerenden Waldbränden in Kalifornien zum Opfer. Die Gegend um Malibu ist schon immer gefährdet gewesen. Auf seinem Anwesen stünden aber immer zwei "Fluchtautos" bereit, sagte Gottschalk 2005 der "Bild am Sonntag". Gebraucht hat Gottschalk seines nicht: Als die Flammen sein Zuhause verschlangen, befand er sich in München. Seine Frau Thea saß derweil mit den Katzen in einem Hotel in Los Angeles.

Die Gottschalks werden ihr Haus wieder errichten, weitermachen. Doch die uralte Mühle und die vielen Erinnerungen an die vergangenen 20 Jahre ihres Familienlebens - sie werden unwiederbringlich verloren sein.