Das Promi-Paar Thomas Helmer und Yasmina Filali hat sich nach 21 Jahren und manch einer gemeinsam durchlebten Katastrophe getrennt.

21 Jahre lang sind Schauspielerin Yasmina Filali (46) und Ex-Fußballer sowie Moderator Thomas Helmer (57) gemeinsam durchs Leben gegangen - 17 davon als Ehepartner. Doch damit ist es nun vorbei, wie die beiden gemeinsam der "Bild am Sonntag" bestätigt haben. "Leider hat unsere Beziehung das dritte verflixte siebte Jahr nicht überstanden", teilen die zwei mit.

Es seien "fantastische 21 Jahre" gewesen, in denen sie gemeinsam "viel gelacht und manchmal geweint" hätten. "Wir haben nicht nur drei Naturkatastrophen überlebt, sondern auch die zwei tollsten Kinder auf diese Welt gebracht."

Was sie damit meinen: Im Jahr 2004 waren sie vor Ort in Thailand, als zu Weihnachten ein Tsunami über das Land fegte. 2011 wohnten sie dem Hurrikan "Irene" in den USA bei, ebenso wie 2016 einem Putschversuch in der Türkei - streng genommen natürlich keine Naturkatastrophe.

Es bleibt familiär

Trotz der Trennung wollen Helmer und Filali immer füreinander und die gemeinsamen Kinder da sein: "Wir sind miteinander erwachsen geworden und bleiben einander nicht nur freundschaftlich und familiär, sondern auch im Herzen verbunden."