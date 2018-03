In der Bundesliga ruht am Wochenende der Ball: Bundestrainer Jogi Löw (58) hat mit der Nationalmannschaft zwei Freundschaftsspiele vor sich, am 23. März geht es gegen Spanien und am 27. März gegen Brasilien. Dazu sind auch die FC-Bayern-München-Spieler Sandro Wagner, Mats Hummels, Thomas Müller und Joshua Kimmich angereist. Und die Mannschaftskollegen haben fernab von München jede Menge Spaß zusammen. Thomas Müller veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Foto von den Vorbereitungen, auf dem er mit seinen drei Teamkollegen vor einem Spiegel posiert.

"Kunstfotograf", kommentierte er den Schnappschuss, den er selbst fotografiert hat. Mats Hummels sah das etwas anders. Er schrieb auf seinem Instagram-Account neben das Foto: "Wir definieren unsere Muskeln wie ein Anatomielexikon". Außerdem setzte er den Hashtag "#avengers" - in Anspielung auf die bekannten Marvel-Superhelden. Ob sich das Team von Jogi Löw auch auf dem Platz so heldenhaft präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Die beiden Länderspiele gelten als wichtiger Test vor der WM im Juni in Russland.