So schnell muss sich Thomas Müller wohl nicht sorgen, dass ihm der Nachwuchs die Milch aus dem Kühlschrank stibitzt.

In ihrer Familienplanung lassen sich Profi-Fußballer mitunter weniger Zeit als manch ein Normalsterblicher - Geldsorgen sind bei ihnen in aller Regel jedenfalls kein Hindernis. Rekord-Neuzugang Harry Kane etwa ist mit seinen 30 Jahren inzwischen schon vierfacher Vater. Einer der verdientesten deutschen Fußballer, Kanes Bayern-Kollege Thomas Müller (34), und dessen Ehefrau Lisa (34) haben bislang hingegen noch für keinen potenziellen Nationalmannschaftsnachwuchs gesorgt.

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung enthüllte der 34-Jährige nun, dass sich daran in absehbarer Zeit auch nichts ändern wird: "Aktuell sind im Hause Müller noch keine Kinder geplant", plaudert er aus und liefert sogleich auch den Grund: "Wir sind beruflich beide gerade noch voll im Saft und haben noch einige große sportliche Ziele vor uns. Lisa im Reitsport und ich im Fußball."

Volle Konzentration auf die EM im eigenen Land?

Eines dieser Ziele beim Fußballer dürfte ein gutes Abschneiden bei der anstehenden Heim-EM sein. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann (36), den Müller bestens aus der gemeinsamen Bayern-Zeit kennt, hat den Offensivspieler jedenfalls in seinen unlängst verkündeten Kader für die anstehende USA-Reise der Nationalmannschaft berufen. Folglich dürfte sich der Routinier wohl auch gute Chancen ausrechnen, Teil des DFB-Teams zu sein, wenn am 14. Juni 2024 der Startschuss für die Europameisterschaft in Deutschland fällt.

In der Zwischenzeit hat sich der Weltmeister von 2014 neben König Fußball noch einer anderen Herzensangelegenheit gewidmet. Er hat an seinem eigenen Kochbuch gearbeitet, das unter dem Titel "Kochen für kleine und große Champions" am 7. Oktober erscheinen wird. Darin will er bei Alt und Jung ein "Bewusstsein [...] schaffen, was ich da als Treibstoff in meinen Körper hineingebe", wie er "Bild" verrät.