Thomas Müller wurde schon wieder positiv auf Corona getestet. Und schon wieder erwischte es den Bayern-Star im Februar.

Bayern-Star Thomas Müller (32) hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. Bereits im Februar 2021 war der Fußballprofi positiv getestet worden. Auf seinem Instagram-Account begeht der 32-Jährige den "Jahrestag" mit Galgenhumor.

"Leider grüßt der Februar", schreibt Thomas Müller zu seiner Videobotschaft. Damit spielt er offenbar auf den Kultfilm "Und täglich grüßt das Murmeltier" an, in dem Bill Murray (71) einen Tag immer und immer wieder erlebt.

"Ich bin leider erneut in einem Februar positiv getestet worden auf das Coronavirus. Ein leidiger Jahrestag, aber mir geht es so weit gut", sagt Müller in dem Instagram-Video. "Vielen Dank für die Genesungswünsche. Ich werde mich jetzt die Woche gut erholen und bin schnell wieder im Geschäft, hoffe ich zumindest."

Genesungswünsche von Felix Neureuther

Genesungswünsche via Instagram schickt unter anderem Felix Neureuther (37). Der ehemalige Skirennläufer hat sich kürzlich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

Der FC Bayern München hatte das positive Testergebnis von Thomas Müller am Montag auf seiner Homepage bekannt gegeben. "Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", heißt es in dem kurzen Statement. Das nächste Bundesligaspiel der Bayern bei Eintracht Frankfurt verpasst Thomas Müller in jedem Fall