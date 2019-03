Ob beim Deutschen Filmball, dem Oktoberfest in München oder den Festspielen in Bayreuth: Dieses Paar gab es stets nur zusammen. Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Thea, seit 1976 verheiratet, Eltern zweier Söhne, verbunden durch schrillen Modegeschmack und die Liebe zu ihrer Wahlheimat Malibu. Doch nun haben sich die beiden getrennt - nach über 40 Jahren Ehe. Rechtsanwalt Christian Schertz bestätigte die Trennung der Gottschalks.

Ihre beiden erwachsenen Söhne Roman und Tristan sollen bereits seit einigen Wochen von der Entscheidung ihrer Eltern wissen. Der ältere, Roman, machte Thea und Thomas Gottschalk im vergangenen Jahr erneut zu Großeltern. "Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Durchsage: Ich bin gerade Opa geworden. Der Enkel heißt Sebastian", twitterte der Entertainer im Januar 2018. Sohn Tristan ist bereits seit 2010 Vater eines Sohnes.

Kennengelernt haben sich Thea und Thomas Gottschalk 1972 auf einem Medizinerball in München. Die heute 73-Jährige arbeitete damals bei einer Werbeagentur, Gottschalk begann seine Karriere beim Jugendfunk des Bayerischen Rundfunks. Nach vier Jahren Beziehung traten sie vor den Traualtar und führten jahrzehntelang eine skandalfreie Ehe.

Gottschalk-Anwesen in Malibu abgebrannt

Die Nachricht vom Ehe-Aus der Gottschalks kommt nur vier Monate nachdem sie ihr Anwesen in Malibu verloren haben. Bei den verheerenden Waldbränden, die im November 2018 in Kalifornien wüteten, brannte die Villa des Moderators bis auf die Grundmauern nieder. Thomas und Thea Gottschalk hatten das üppige Anwesen 1993 für 2,6 Millionen US-Dollar gekauft und anschließend renovieren lassen. Ab 1996 wurde es der Hauptwohnsitz seiner Familie. Als die Flammen das Haus erreichten, war Gottschalk gerade beruflich in Deutschland unterwegs. Thea Gottschalk konnte sich mit den Katzen aus dem Haus retten und kam bei Regisseur Wolfgang Petersen unter.

Inzwischen hat die Familie ein Haus in Santa Monica zur Miete sowie eigene Wohnungen in Berlin und New York. Wo Thomas und Thea Gottschalk in Zukunft leben werden, ist nicht bekannt. "Herr Gottschalk bittet, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen", so der Anwalt des 68-Jährigen.