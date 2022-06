Sehen Sie im Video: Die Queen, ein Bär und ganz viel Musik – die große Party vor dem Buckingham Palast

















STORY: Stars wie die Band Queen, Sir Rod Stewart und Diana Ross traten am Samstag bei einem Konzert vor dem Buckingham-Palast in London auf. Der Anlass: Das Platin-Jubiläum der Queen. Die Königin selbst war nicht zugegen, jedoch saßen jüngere Mitglieder der königlichen Familie im Publikum, darunter Queen-Urenkel Prinz George, der begeistert eine Fahne schwenkte und mitsang. Sein Großvater Prinz Charles zollte seiner Mutter in einer emotionalen Rede Respekt und dankte für ihren 70-jährigen Dienst. Während seiner Ansprache wurden Projektionen mit Bildern aus dem Leben der Königin an die Wände des Palastes geworfen. Die Monarchin selbst hatte die Feierlichkeiten zuvor mit einem zuvor aufgezeichneten Sketch eröffnet - unter Mitwirkung der beliebten Kinderbuchfigur Paddington Bear. In dem Video nimmt die 96-jährige Monarchin ihren Tee mit dem Bären und verrät, was sie in ihrer Handtasche aufbewahrt. Die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der Königin hatten bereits am Donnerstag mit einer Militärparade und einem Überflug der Royal Air Force begonnen. Aufgrund eingeschränkter Beweglichkeit war die Königin gezwungen, ihre Teilnahme an einigen der Jubiläumsfeierlichkeiten abzusagen, darunter ein Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral. Am Sonntag soll nun eine weitere Parade stattfinden, auf einer Route, die an die Parade zu ihrer Krönung erinnern soll. Elizabeth hatte den Thron im Alter von 25 Jahren bestiegen, nach dem Tod ihres Vaters George VI.. Das war im Jahr 1952. Im Jahr darauf folgte die Krönung.

