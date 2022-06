70 Fragen an Queen Elizabeth II. (falls wir je ein Interview mit ihr bekommen sollten)

von Niels Kruse Her Majesty, wir haben Fragen. Viele Fragen. 70 um genau zu sein – anlässlich ihres Thronjubiläums. Etwa: Besitzen Sie einen Reisepass? Welchen Ort wollen Sie noch unbedingt sehen? Wer soll nächster James Bond werden? Und: Kriegen wir ein Interview?

Keine andere Person der Welt vereint die geballte Geschichte der letzten 100 Jahre wie die britische Königin. Sie hat Päpste und Diktatoren getroffen, wurde von 14 Premierministern und Premierministerinnen in Kenntnis gesetzt, hat fast allen britischen Popgiganten die Hand geschüttelt und in ihrer Zeit auf dem Thron das größte Kolonialreich in der Geschichte der Menschheit verloren. Sie kennt das Parfüm von Ronald Reagan, weiß, wie klein Mutter Theresa und wie stark der Händedruck von Barack Obama ist. Kurzum: Es gibt wohl nur sehr weniger Menschen, die mehr zu erzählen haben als Elizabeth II.

Doch leider gibt sie so gut wie keine Interviews, dabei haben wir so viele Fragen an sie. 70 kommen jetzt – und die Antworten liefern wir nach. Irgendwann.