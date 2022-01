Mit jungen 31 Jahren übernahm Margrethe II. – ihr voller Name lautet Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid – von ihrem verstorbenen Vater Frederik dem Neunten am 14. Januar 1972 den Thron. Sie ist die erste weibliche Herrscherin des Landes seit 600 Jahren. In dieser Zeit erlebte die dänische Regentin viel. Hochzeiten, Geburten, Todesfälle und auch die ein oder andere Krise. Zahlreiche Staatsbesuche hat Margrethe II. in ihren 50 Jahren an der Spitze von Dänemarks Monarchie absolviert.

Der stern zeigt ihr bewegtes Leben in Bilder.