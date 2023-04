Es ist eine Karriere, die quasi schon im Kindergartenalter begann. Thylane Blondeau war gerade einmal vier Jahre alt, als die das erste Mal über den Laufsteg stolzierte. Und das nicht über irgendeinen: Gleich ihr erster Auftritt wurde von Modedesign-Legende Jean Paul Gaultier gebucht. Zwei Jahre später wusste die ganze Welt, was er in ihr sah. Blondeau wurde 2006 zum "schönsten Mädchen der Welt" ernannt – und hat sich seitdem einen festen Platz im Modelgeschäft erarbeitet.

Die Öffentlichkeit wurde ihr allerdings in die Wiege gelegt. Ihre Mutter ist die französische TV-Persönlichkeit Véronika Loubry, ihr Vater der französische Fußball-Nationalspieler Patrick Blondeau. Was sie heute macht und welches Detail sie von fast allen Models unterscheidet, erfahren Sie in der Fotostrecke.