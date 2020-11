DJ Tiësto bei einem Auftritt in Gothenburg 2011

DJ Tiësto ist Vater geworden. Auf Instagram postet er stolz Fotos mit seiner Tochter und verkündet zudem ihren Namen.

Der niedlerländische DJ und Musikproduzent Tiësto ("The Business", 51) ist Vater geworden. Das verkündete er am Donnerstag (12.11.) stolz auf Instagram. Zusammen mit seiner Ehefrau, dem Model Annika Backes Verwest (25), hat er nun eine kleine Tochter.

Zu drei Fotos, in denen sowohl er als auch seine Frau mit dem Kind im Arm zu sehen sind, schreib der DJ: "Sagt Hallo zu meiner Tochter Viola Margreet Verwest. Sie schenkt mir Gefühle, von denen ich nicht wusste, dass ich sie in mir habe." Dazu machte er auch der Mutter des Kindes ein Kompliment: "Ihre Mutter ist ein wahrer Champion. Wie kann man so schön aussehen, nachdem man gerade ein Kind bekommen hat?"

Und auch Annika Backes Verwest postete einige Bilder nach der Geburt und fasste ihr Glück zusammen: "Das schönste Gefühl der Welt. Ich liebe dich so sehr, Viola Verwest." Bereits im Interview mit spot on news im Oktober freute sich der DJ auf die Geburt seiner Tochter: "Ich bin super aufgeregt! Es hat etwas gefehlt in meinem Leben und ich kann es kaum erwarten, bis sie hier ist."

Tiësto und seine Ehefrau lernten sich 2015 durch gemeinsame Freunde kennen. Im September 2019 heiratete der DJ, der mit bürgerlichen Namen Tijs Michiel Verwest heißt, Annika Backes Verwest in der Wüste Uthas.