Tiffany Trump feierte am Sonntag ihren 26. Geburtstag. Während viele Familienmitglieder via Social Media gratulierten, hüllte sich ihr Vater, US-Präsident Donald Trump (73), in Schweigen. Der gratulierte lieber der U.S. Navy, die am selben Tag ihren 244. Geburtstag feierte.

Dafür fand allen voran Ivanka Trump (37) liebevolle Worte für ihre Halbschwester. "Alles Gute zum Geburtstag, Tiffany! Du bist zu einer erstaunlichen Frau herangewachsen, trotz meiner vielen Misserfolge beim Babysitten!", schrieb sie via Instagram. Tiffany ist das einzige Kind aus Trumps früherer Ehe mit Marla Maples (55).