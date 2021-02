Golfstar Tiger Woods ist nach seinem schweren Autounfall in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Zuvor war er am Bein operiert worden.

Golfstar Tiger Woods (45) ist in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Der 45-Jährige war zuvor nach einem schweren Autounfall am Bein operiert worden. Woods wurde nun vom Harbor-UCLA Medical Center in das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gebracht. Das Krankenhaus bestätigte die Verlegung, Woods werde weiter "orthopädisch behandelt", heißt es in einem Statement des Harbor-UCLA Medical Centers auf Twitter.

Woods soll sich bei dem Autounfall am Dienstag mehrere Trümmerbrüche am Bein zugezogen haben. Er war von der Straße abgekommen, der Wagen hatte sich US-Medienberichten zufolge mehrfach überschlagen. Bei dem Crash im Los Angeles County war außer dem Sportstar niemand involviert. Die Behörden gaben bekannt, dass es bislang keine Hinweise auf Drogen- oder Alkoholmissbrauch gebe.