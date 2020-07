View this post on Instagram

Ich entschuldige mich mit vollster Überzeugung für meinen groben Umgangston, den ich am Samstagabend Tijan und seinen Freunden gegenüber hab walten lassen! Meine Geste, aber vor allem meine Wortwahl war mehr als unpassend. Stammgast Tijan und ein Freund haben am Samstag ohne Platzzuweisung den Laden betreten und ich habe ihn daraufhin aufgefordert den Laden wieder zu verlassen. Dabei ist es natürlich vollkommen irrelevant welche Herkunft oder Hautfarbe mein Gegenüber hat. Wir sind verpflichtet die Regeln zu wahren. Der Laden war voll, die Stimmung vor allem durch die Corona-Beschränkungen sehr aufgeheizt. Doch egal unter welchen Bedingungen ist mir bewusst, dass das keine Entschuldigung dafür ist, wie verletzend mein Verhalten gegenüber Tjian gewirkt haben muss. Ich hatte wirklich absolut keine persönlich böse Absicht und in unserem Laden ist selbstverständlich kein Platz für Rassismus! Trotzdem hätte mein Anliegen definitiv anders kommuniziert werden müssen. Als Inhaber bin ich türkisch-kurdischer Herkunft. Meine ganze Energie der letzten sieben Jahre habe ich darauf verwendet, hier ein Lokal aufzubauen, welches so offen ist, wie ich es mir für mich und für jeden dieser Gesellschaft nicht nur wünsche, sondern für notwendig halte. Ich versuche seit gestern einen Kontakt zu Tijan herzustellen, um mich persönlich für den Vorfall zu rechtfertigen und entschuldigen, doch leider ohne Erfolg. Ich würde mir wünschen das man sich zusammen an einen Tisch setzt, damit ich aus einem furchtbaren Missverständnis eine Lehre ziehen kann. Das ich und alles was ich aufgebaut habe in einem Satz mit Rassismus genannt werden, trifft mich zutiefst. Bei mir, sowie in unserem Laden ist jeder herzlich willkommen. – Müslüm