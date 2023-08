Touristen erkennt man in Italien schnell an einer einfachen Bestellung: Wollen sie nach 12 Uhr einen Cappuccino haben, kann man relativ sicher sein, dass es sich nicht um einen Einheimischen handelt. Warum das so ist, erklärt TikTok-Star "The Pasta Queen".

Um den Kaffee herum gibt es in Italien einige Regeln. Stellt man sich an die Bar in einem Café und bestellt einfach nur einen "Caffè", erhält man einen aromatischen Espresso, für den man meist nur einen kleinen Preis zahlt. Teurer wird er sobald man sich an einen Tisch setzt und bedienen lässt. Zu großen Ketten wie Starbucks würden wohl die wenigsten Italiener gehen. Und auch wenn es um einen milchigen Cappuccino geht, haben die Dolce-Vita-Profis Regeln. Nämlich: Nach 12 bestellt man keinen Cappuccino oder Latte Macchiato.

Italien: Bloß keinen Cappuccino nach 12 bestellen

Wer das doch tut, und nach einer Mahlzeit einen trinken möchte, wird direkt als Tourist enttarnt. Wieso das so ist, erklärt TikTok-Star "The Pasta Queen" Nadia in einem ihrer neuen Videos.

"Warum trinken Italiener keinen Cappuccino nach 12? Weil es ein Frühstücks-Drink ist!", sagt sie empört und haut auf den Tisch. "Es ist Kaffee, es ist aufgeschäumte Milch. Es ist gut, um die Sinne zu erwecken. Vielleicht vor zehn Uhr, wenn man es ausreizen möchte auch elf. Aber nicht nach 12!", so "The Pasta Queen". "Wenn man eine Mahlzeit zu sich nimmt, hat man mit all den vielen Kalorien und dem Käse schon genug zu tun, man braucht nur noch einen schnellen Espresso", erklärt die Italienerin.

Es sei so als würde ein Amerikaner einen Hot Dog zum Frühstück essen – einfach unlogisch, so die TikTokerin. In den Kommentaren unter ihrem Posting teilen Nutzer Anekdoten aus Italien und nennen andere italienische Todsünden: Ananas auf der Pizza, Käse auf Meeresfrüchten und Sahne in der Carbonara-Soße. Andere wiederum finden Wege, um die italienischen Regeln außer Kraft zu setzen. "Was ist wenn man eine Nachtschicht arbeitet und erst spät frühstückt?", will ein User wissen.

Letztlich ist wohl jedem freigestellt, einen Cappuccino nach 12 zu bestellen – vorausgesetzt man hat nichts dagegen, in Italien schiefe Blicke zu bekommen.