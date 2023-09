TikToker macht Heiratsantrag auf dem Alexanderplatz – Frau rennt weg

von Eugen Epp Auf dem Alexanderplatz mitten in Berlin machte ein TikToker einen Heiratsantrag, umringt von hunderten Menschen. Seine Freundin war damit sichtlich überfordert. Nutzer zweifeln an der Echtheit der Aktion.

Schlimmer kann es wohl kaum kommen: Ein abgelehnter Heiratsantrag ist schon unangenehm genug. Doch im Fall von TikToker Zaher geschah es auch noch in aller Öffentlichkeit.

Daran ist er nicht ganz unschuldig, schließlich hatte er sich für die Frage aller Fragen einen alles andere als privaten Ort ausgesucht: den Alexanderplatz mitten in Berlin. Dort hatte der junge Mann einen roten Teppich ausgerollt und ein großes Herz aus roten Rosen aufgestellt. Bei so viel Romantik darf eigentlich nichts schiefgehen. Doch Influencer Zaher Daas fing sich von seiner Freundin Maya eine Absage ein. Als er auf die Knie ging und um ihre Hand hielt, drehte sich die Frau um und rannte davon, ohne ein Wort zu sagen – durch eine Menge von Menschen, die die Szene beobachtete. Viele filmten den missglückten Antrag. Wenig später schon fand sich ein Video des Vorfalls auf Instagram wieder.

War der Heiratsantrag auf dem Alexanderplatz nur gestellt?

Zaher Daas hat auf Instagram fast 90.000 Follower, auf TikTok folgen ihm mehr als eine halbe Million Menschen. War der skurrile Heiratsantrag nur gestellt und ein Versuch, Aufmerksamkeit auf seine Social-Media-Kanäle zu lenken? Diesen Verdacht hegen einige User, die Daas einen Fake vorwerfen. Laut "Bild" tauchte Maya schon einige Male in seinen Videos auf, über eine Beziehung der beiden war jedoch bislang nichts bekannt.

Daas streitet die Fake-Vorwürfe ab. Er wisse nicht, warum Maya seinen Heiratsantrag abgelehnt habe, sagt er laut "Bild" in einem Live-Video auf TikTok. Auch habe er sie seitdem nicht mehr erreichen können: "Ich habe versucht, sie anzurufen, aber sie geht nicht ran. Ich habe alles vorbereitet als Überraschung für sie, aber leider hat es nicht geklappt. Das heißt nicht, dass sie Ja sagen muss. Aber einfach so weglaufen, ohne mir zu sagen: 'Ich kann das nicht', das geht nicht."

Um Behauptungen zu widerlegen, er sei gar nicht mit der Frau zusammengewesen, postete Daas eine Verlobungsankündigung in seiner Instagram-Story, auf der ein Datum im Oktober zu sehen ist. Maya, die ebenfalls auf TikTok aktiv ist, hat für den Abend eine Erklärung angekündigt.

Quellen: Zaher Daas auf Instagram / Zaher Daas auf TikTok / Maya auf TikTok / "Bild"

Sehen Sie im Video: Handschellen statt Ringe zur Verlobung. In New York hat ein Mann mit einem "Marry Me"-Graffiti um die Hand seiner Partnerin angehalten und wurde daraufhin verhaftet. Noch in Handschellen gibt sie ihm das Ja-Wort.