Er hatte viel vor in den kommenden Monaten: Schauspieler Til Schweiger (56, "Honig im Kopf") "wollte zwei Filme drehen, ein Restaurant auf Mallorca eröffnen, ein Barefoot-Ausflugsschiff in der Donau zu Wasser lassen" und sich "um das nächste Hotel kümmern", erzählt er im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Nun liegen diese Pläne, wie so vieles in diesen Tagen, vorerst auf Eis. Die Corona-Isolation verbringt der 56-Jährige mit seiner Freundin Sandra, seiner Tochter Lilli und deren Freund zuhause in Hamburg.

"Wir schlafen lange, gehen mit den Hunden spazieren. Wir kochen, lesen, gucken Netflix und spielen 'Monopoly', 'Siedler von Catan', oder 'Memory'", berichtet Schweiger, für den das zuhause rumsitzen "eine ganz neue Erfahrung" sei. Über seine eigene finanzielle Lage macht sich der Schauspieler trotz der Zwangsschließung seiner Restaurants nicht allzu große Sorgen. "Ich kann diese Krise finanziell einigermaßen überleben", sagt er. Wie "alle in der Gastronomie-Branche" habe auch er derzeit "die A...karte" gezogen.

Er verschenkte Mundschutzmasken

Sich selbst und seine Familie schützt der 56-Jährige mithilfe von Mundschutzmasken, die er schon lange "zu Hause gebunkert" habe, berichtet er weiter. Viele davon habe der Schauspieler und Regisseur verschenkt - an seinen Vater, seinen Hausarzt und "andere Ärzte, die den Mundschutz jetzt nötiger brauchen."