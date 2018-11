Til Schweiger (54, "Klassentreffen") und Schauspielerin Francesca Dutton (32) sind ein Paar, wie der deutsche Filmemacher bei einer Party im Museum für Hamburgische Geschichte "Bild.de" bestätigte: "Wir lassen es langsam auf uns zukommen. Es ist alles noch ganz frisch", so Schweiger. Der Anfangszauber einer Beziehung scheint dabei aber nicht unbedingt das zu sein, was er am liebsten mag: "Am schönsten ist es, wenn es für immer ist!", wird er weiter zitiert.

Dutton schätzt Schweiger offenbar auch beruflich, wie einem Instagram-Post von Anfang November zu entnehmen ist. Darin schwärmt sie von seiner US-Adaption "Head full of honey" des deutschen Kassenschlagers "Honig im Kopf" (2014). "So aufgeregt!! Genau das, was die Welt jetzt braucht! So schön und herzerwärmend. Til Schweiger ist mehr als talentiert und hat spektakuläre Arbeit abgeliefert! Bitte schaut euch diesen unglaublichen Film an!!"