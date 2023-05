von Eugen Epp Filmstar Til Schweiger sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Unterstützung bekommt er von einem Bekannten aus den USA – Schauspieler Mickey Rourke schlägt sich auf seine Seite.

Til Schweiger sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" warfen Mitarbeiter:innen dem Schauspieler, Produzenten und Regisseur Fehlverhalten bei Filmdrehs vor. Insbesondere ging es um die Dreharbeiten zum "Manta Manta - Zwoter Teil", bei dem Schweiger Regie führt und auch eine Hauptrolle spielt.

Unterstützung bekommt der Filmstar von einem guten Bekannten aus den USA. Mickey Rourke macht in einem Instagram-Post klar, dass er sich auf die Seite Schweigers schlägt. Der Schauspieler ("Sin City", "The Wrestler") veröffentlichte ein Bild von Til Schweiger und betont in dem Text immer wieder: "Ich stehe dir zur Seite." Rourke bezeichnet den 59-Jährigen als "das vielleicht größte Talent als Schauspieler, Produzent und Regisseur".

Til Schweiger: Produktionsfirma will mögliche Vorfälle aufklären

Die Verbindung zwischen den beiden Schauspielern geht ins Jahr 2017 zurück. Damals trat Rourke in dem Episodenfilm "Berlin, I Love You" auf. Schweiger führte Regie. Offenbar hat Rourke seitdem eine hohe Wertschätzung für den umstrittenen deutschen Filmstar – zumindest verteidigt er ihn in der aktuellen Kontroverse. Er lobt Schweiger als "starken, schlauen, loyalen Mann" und macht ihm Mut: "Du liebst es Filme, zu machen. Also lass uns tun, was wir können, um die Teile wieder zusammenzusetzen." Und er verspricht: "Manchmal ist alles, was wir brauchen, ein Freund. Ich werde dieser Freund für dich sein."

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat die Produktionsfirma Constantin Film angekündigt, die möglichen Vorfälle am Set aufklären zu lassen. "Ich nehme die Vorwürfe sehr ernst, und wir haben mit einer intensiven Aufklärung begonnen", sagte der Vorstandsvorsitzende Martin Moszkowicz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Man habe dazu eine unabhängige Kanzlei beauftragt. "Es erscheint mir unumgänglich, dass wir das Thema Machtmissbrauch in der Kulturbranche offen und gemeinsam angehen", sagte Moszkowicz. Daran solle auch die Vergabe öffentlicher Mittel gekoppelt werden. Schweigers Anwältin hatte dem "Spiegel" zu den Vorwürfen mitgeteilt, ein Teil der "Sachverhalte" sei ihrem Mandanten "nicht bekannt"; ein anderer unterstelle "angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat"

Quellen: Mickey Rourke auf Instagram / "Spiegel" / "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" / DPA

Musiker, Schauspieler und Co. Von Sarah Connor bis Vanessa Mai: Diese deutschen Promis tragen einen Künstlernamen – so heißen sie wirklich 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Sarah Connor Sarah Connors Vater kommt zwar aus den USA, mit Nachnamen hieß sie aber eigentlich Lewe. Ihr Künstlername ist eine Hommage an ihre an ihre irisch-amerikanischen Vorfahren. Zuerst trat sie übrigens als Sarah Grey auf. Mehr

Sehen Sie in der Fotostrecke: Welche deutschen Promis in der Öffentlichkeit mit Künstlernamen unterwegs sind, wie diese zustande gekommen sind – und wie die Stars wirklich heißen.