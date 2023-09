Eigentlich wollte Til Schweiger mit seinem Instagram-Posting nur auf die Invictus-Games aufmerksam machen. Doch nach seinem Video-Beitrag machen sich seine Fans nun große Sorgen um ihn.

Filmstar Til Schweiger hat am Vorabend der Eröffnung der Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen seine Followerinnen und Follower auf Instagram dazu aufgerufen, dem Wettbewerb in Düsseldorf beizuwohnen.

"Kommt bitte alle vorbei und unterstützt die Athleten aus 21 Ländern - die haben es verdient", sagt er in die Handy-Kamera. Weiter verspricht er "großartige Wettkämpfe", "ein tolles internationales Showprogramm" und "das Beste ist, der Eintritt ist frei".

"Invictus Games: Team Germany" kommentiert seinen Post mit: "Wow, danke Til! Das bedeutet uns viel." Doch die meisten Kommentare drehen sich um ein anderes Thema, nämlich Til Schweigers Optik in dem Clip. Während viele Fans sich große Sorgen machen, kritisieren andere genau diese Kommentare als Bodyshaming.

Til Schweiger: Fans auf Instagram zeigen sich besorgt

Die sorgenvollen bis geschockten Posts lauten etwa: "Lieber Til, geht es dir gut?", "Til, Du siehst nicht gut aus, was ist mit Dir?", "Schaust nicht so fit aus", "Du siehst erschreckend aus, wie 65 Jahre oder älter, alles gut bei Dir", "Mit einem Wort: Erschreckend #selfcare", "Wow was ist passiert", "Du siehst echt fertig aus" oder "Ehrenmann! Aber Spatzi... Du musst essen... Du bist so dünn geworden... Komm her, ich bekoche Dich".

Solche und ähnliche Kommentare werden unter dem Post aber auch scharf kritisiert: "Unterirdisch, die Kommentare. Er zeigt sich so wie er ist. Ich bin kein Schweiger Fan. Habe aber auch nichts gegen ihn. Lächerlich die Kommentare. Aber was will man von Leuten erwarten, die sich heutzutage nur mit Filter zeigen. Er ist real. Und das ist sympathisch. Wir werden alle älter", schreibt ein User.

Ein anderer ergänzt: "So dachte ich auch, als ich viele der Kommentare hier gelesen habe. Til Schweiger äußert sich hier zu einer mega guten Sache, alles andere ist seine private Angelegenheit..."

Ebenfalls zu lesen: "Es gibt nun mal Tage wo man nicht immer strahlt und wie geleckt aussieht. Und dass er sich auch mal so zeigt, ist vollkommen ok. Da muss man nicht gleich irgendwas hineininterpretieren. Er hat so oder so meine Sympathie, vor allem für sein Engagement." Oder: "Endlich mal Einer ohne Filter".

Die von Prinz Harry im Jahr 2014 ins Leben gerufenen Invictus Games finden von 9. bis 16. September in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. Rund 500 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 21 Nationen werden teilnehmen.

Sie messen sich in den zehn Disziplinen Tischtennis, Bogenschießen, Leichtathletik, Indoor Rudern, Bankdrücken, Sitzvolleyball, Schwimmen, Radfahren, Rollstuhl-Basketball und Rollstuhl-Rugby.