Fast drei Jahre lang waren Til Schweiger und die in Hamburg lebende Svenja Holtmann ein Paar. Dann trennten sich die beiden. Im Guten, hieß es. Jetzt hat Schweiger, der bis vor kurzem mit der Produzentin Francesca Dutton liiert war, ein Bild gepostet, das Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback anheizen könnte.

Til Schweiger engagiert Ex-Freundin

Denn er hat Holtmann als Model für seine neue Sneaker-Linie von Barefoot Living in Kooperation mit der Marke Sioux engagiert. "Fotoshoot with Svenja for my barefoot living sneaker", schreibt der 55-Jährige zu dem Posting. Klingt unspektakulär. Doch die Antwort der 32-Jährigen lässt etwas mehr Spekulation zu. Seinen Beitrag kommentiert das Model mit zwei Herzchen-Augen-Emojis. Holtmann postete derweil ein Selfie von sich in Timmendorf. Dort befindet sich das Barefoot-Hotel von Til Schweiger. Gut möglich, dass sich das Model auch genau dort aufhält.

Trennung von Francesca Dutton

Ob die Beziehung der beiden nur beruflich und freundschaftlich ist, wissen momentan wohl nur sie.

Mitte November hatte der "Honig im Kopf"-Produzent seine Beziehung zu der 20 Jahre jüngeren Francesca Dutton öffentlich gemacht. Immer wieder zeigten sich die beiden gemeinsam auf Veranstaltungen oder auf Instagram. Doch die scheinbar glückliche Beziehung war nicht von Dauer. Anfang Februar bestätigte Schweiger der "Bild"-Zeitung, dass sie sich getrennt hätten. "Wir beide führen unterschiedliche Leben. Sie arbeitet in London und in Los Angeles, ich habe meinen Mittelpunkt in Deutschland. Und nach Los Angeles ziehe ich nie wieder", ließ er verlautbaren.

Momentan ist Schweiger auf großer Promo-Tour. Sein US-Remake von "Honig im Kopf", "Head Full of Honey", startet in den europäischen Kinos. Nachdem der Streifen in den USA gefloppt war, hofft Schweiger hierzulande auf mehr Erfolg.

