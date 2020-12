Til Schweiger feiert sich an seinem Geburtstag selbst – mit einem pikanten Jugendfoto

"Honig im Kopf"-Star Til Schweiger feiert sich an seinem Geburtstag selbst – mit einem pikanten Jugendfoto

Der Schauspieler und Regisseur Til Schweiger wurde am Wochenende 57 Jahre alt. Zur Feier seines Ehrentages postete er ein Nacktfoto – das offenbar bereits einige Jahre auf dem Buckel hat.

Am 19. Dezember feierte der Filmemacher Til Schweiger ("Keinohrhasen") seinen 57. Geburtstag. Da kann man schon mal nostalgisch werden, wenn man auf so viele bewegte Jahre zurückblickt. Offenbar erging es auch Schweiger so.

Zur Feier des Tages postete er nämlich auf Instagram ein Foto aus jüngeren Tagen, auf dem er splitterfasernackt zu sehen ist. Er steht darauf bis zu den Knöcheln in einem Gewässer und lacht fröhlich.

Til Schweiger teilt Nacktfoto

In dem Instagram-Post bedankte sich der Schauspieler für die vielen Geburtstagswünsche seiner Fans und schrieb zu dem Nacktfoto: "Ich habe mich so gefreut, dass ich sofort in die Elbe tauchen musste! Die Wassertemperatur war vier Grad Celsius warm."

Aus welchem Jahr das Foto des nackten Tils stammt, schrieb der Regisseur nicht. Mit dem Bild scheint er aber auf jeden Fall viele Fans zu begeistern. Instagram-Nutzer schrieben ihm beispielsweise: "Das Wasser muss wohl frisch aus dem Jungbrunnen gezapft worden sein" oder: "Sexy Bild, wow!"