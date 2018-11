Die Überraschung war ihm geglückt: Vergangene Woche zeigte sich Schauspieler Til Schweiger bei einem Event in Hamburg mit einer neuen Frau an seiner Seite: der Britin Francesca Dutton, 32. Die beiden kennen sich bereits seit zwölf Jahren, doch gefunkt hat es erst kürzlich. Im Interview mit dem Promimagazin "Gala" sprach Schweiger nun erstmals ausführlich über sein neues Glück - und verriet, wie er seine neue Freundin 2006 kennengelernt hat.

Er habe zu der Zeit im "Mondrian Hotel" in Los Angeles mit Anika Decker das Drehbuch zu "Keinohrhasen" geschrieben. "Plötzlich war Fran da. Bis 2009 haben wir uns dann immer wieder getroffen, in Los Angeles, London, Berlin", so Schweiger. "Ich fand sie damals schon toll – aber ich war nicht verliebt in sie." Denn er habe sehr lange gebraucht, die Trennung von Dana zu verarbeiten.

Til Schweiger über das erste Treffen nach Jahren

Ernst geworden sei es dann im vergangenen Monat. Der Schauspieler sei zum 16. Geburtstag seiner Tochter Emma nach Los Angeles gekommen, während dieses Aufenthalts verabredete er sich mit Francesca Dutton. "Es war das erste Treffen nach vielen Jahren, aber es war so schön und normal, als hätten wir uns erst am Tag davor das letzte Mal gesehen", sagte Schweiger der "Gala". Am nächsten Tag passierte es. Francesca "kam raus nach Malibu – und es hat Peng! gemacht."

Auch Francesca Dutton sprach über ihre Gefühle. Sie hätte nie erwartet, sich so viele Jahre später in Schweiger zu verlieben. Ihre Oma habe ihr immer gesagt: "Eines Tages wirst du diese besondere Person treffen. Und alles, was du durchgemacht hast, wird plötzlich Sinn ergeben." Genauso fühle sie sich jetzt, wenn sie in Tils Nähe sei. "Jede Frage, die ich je hatte, wurde beantwortet. Es passt einfach zusammen. Ich bin sehr glücklich."

Was sie an ihrem Neuen am meisten schätzt ist neben der Art und Weise, wie er seine Familie behandele, das: "Vor allem aber liebe ich sein Lachen und sein Lächeln. Ich muss ihn nur ansehen - schon schmelze ich ein bisschen dahin."

