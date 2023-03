von Wiebke Tomescheit Umweltschutz? Das scheint derzeit nicht Til Schweigers Priorität zu sein. Klima-Aktivisten, die sich auf Straßen festkleben, machen den 59-Jährigen außerordentlich wütend. Und für die Grünen hat er auch nicht viel übrig.

Er ist wahrlich nicht der einzige, der nicht besonders gut auf die Aktionen der sogenannten Letzten Generation zu sprechen ist. Aber vielleicht ist er einer der berühmtesten Kritiker der jungen Klima-Aktivisten: Til Schweiger. Der Schauspieler ("Manta, Manta") und Filmproduzent äußerte sich nun in einem Interview in der "Bild" mit deutlichen Worten. Und für die wird er sich vermutlich seinerseits einige Kritik gefallen lassen müssen. Denn Schweiger nahm kein Blatt vor den Mund.

"Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben", sagte er. "Dann steige ich bestimmt auch aus. Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen." Über die Ziele der Demonstranten scheint er sich keine Gedanken gemacht zu haben – für den 59-Jährigen ist dafür vielleicht auch gerade ein schlechter Zeitpunkt, hat er doch eben erst seinen Abgas-lastigen neuen Film "Manta, Manta 2" vorgestellt.

Til Schweiger hat kein Verständnis für Klima-Aktivisten

Allerdings scheint der Schauspieler nicht nur Sorge vor dem Zuspätkommen, sondern ein größeres Problem mit den Klimaaktivisten zu haben. Gegenüber der "Bild" äußerte er nämlich auch Vermutungen, die arg nach Verschwörungstheorien klingen: "Die werden teilweise dafür bezahlt, bekommen bis zu 1500 Euro im Monat dafür. Es gibt dafür sogar Trainingscamps, in denen sie unter anderem lernen, welcher Kleber bei welcher Witterung am besten hält", weiß er zu berichten. Sein Fazit: "Die Klimakleber sind eine große Plage in diesem Land!"

Und nicht nur die Umweltschützer auf der Straße scheinen Schweiger gegen den Strich zu gehen, auch Grünen-Politiker Robert Habeck passt ihm gar nicht: "Ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde. Dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen", witzelt der Schauspieler. Überhaupt halte er wenig von Politikern und glaube, dass keiner in der freien Wirtschaft erfolgreich sein könne. Aber so wütend wie die Letzte Generation macht ihn nicht einmal der Wirtschaftsminister: "Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten."

