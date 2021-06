Til Schweiger genießt den Sommer in vollen Zügen am Badesee. Auf Instagram ließ er seine Follower mit einem uneitlen Selfie daran teilhaben – und erntete einige bissige Kommentare.

Til Schweiger (57) hat einigen seiner Instagram-Follower mit einem neuen Bild offenbar einen kleinen Schrecken eingejagt: Der Schauspieler, Produzent und Regisseur postete am Mittwoch ein Bild von sich am Wannsee vor strahlend blauem Himmel. Die Lichtverhältnisse schmeicheln Schweiger allerdings nicht sonderlich. Seine Haut wirkt fahl, die Mimikfalten zeichnen sich deutlich ab, das Haar wirkt schütter und ergraut.

Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki (32) nimmt den Schauspieler für das Foto in den Kommentaren aufs Korn: "Alter Falter, siehst du gut aus", schreibt sie zu einem lachenden Smiley. Andere Fans sind noch ehrlicher: "Mann, ich hab mich grad erschrocken", heißt es etwa an einer Stelle. Ein anderer User fragt: "Okay fetzt und wann wird geschlafen?" Andere freuen sich aber auch über Schweigers ungeschönte Ehrlichkeit: "Jedes Fältchen macht dich sympathischer, mein Jung", heißt es da etwa, oder "beruhigend, dass selbst der Til Falten bekommt".

Til Schweiger arbeitet an einem neuen Film

Til Schweiger gehört zu den erfolgreichsten deutschen Filmemachern. Für "Knockin' on Heaven's Door" (1997), "Keinohrhasen" (2007) oder "Honig im Kopf" (2014) räumte er zahlreiche Preise und Auszeichnungen ab.

Im vergangenen Jahr startete die Komödie "Die Hochzeit" (2020) im Kino. Derzeit arbeitet er an der Tragikomödie "Die Rettung der uns bekannten Welt", die am 11. November 2021 in die Kinos kommen soll.