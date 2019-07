View this post on Instagram

Was soll ich sagen? OH MEIN GOTT! 😱 Ich glaub das noch immer nicht. Wer es noch nicht wusste, ich liebe @tilschweiger seine Filme über alles und hatte gestern zusammen mit @janina.celine die Chance ihn persönlich kennenzulernen bei der @nightofthechampions 🥊. Ich selbst kam bis dato nie mit Boxen in Berührung, deswegen war es umso interessanter mal dabei gewesen zu sein und ich war am Ende so gefesselt das ich eine Wiederholung nicht verneinen würde. Vielen Dank an alle die diesen Abend so besonders gemacht haben, ich habe mit vielen tollen Menschen gesprochen, das gute Essen genossen und eine Menge Spaß gehabt. Danke an @eventloge für die Einladung, es war mir eine Ehre mit euch 🙏🏽. ___________________________________________ #hamburg #nightofthechampions #boxgala #alstersporthalle #thankyou #tilschweiger #fanmoment #boom #igotit #happy #honigkuchenpferd #smileallday #blessed #friendship #bachelor #happysunday #weekendmode