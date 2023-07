Till Lindemann: "Bösen Zungen glaubt man nicht" – Simone Thomalla steht hinter Rammstein

von Christina Klein Simone Thomalla postete ein Konzert-Video des Rammstein-Konzerts in Berlin und erhitzte damit kräftig die Internet-Gemüter. Till Lindemann selbst sagte beim Konzert: "Bösen Zungen glaubt man nicht".

Ein Haufen an Kommentaren mit Unverständnis der Fans befinden sich unter dem Posting von Simone Thomalla, das sie am Dienstagabend bei Instagram absetzte. Zu sehen ist die Bühnenshow der in Verruf geratenen Band Rammstein, die gestern Abend ihr letztes Berlin-Konzert von insgesamt drei gab.

Till Lindemann, Sänger der deutschen Band Rammstein, wird von mehreren Frauen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen. Bei Aftershow-Partys soll es zu Übergriffen gekommen sein. Die Vorwürfe haben zu einer intensiven öffentlichen Debatte über sexuelle Übergriffe und den Missbrauch von Macht in der Musikindustrie geführt. Simone Thomalla platziert mit dem geposteten Konzert-Ausschnitt nun als eine der ersten öffentlichen Personen ihren offensichtlichen Support für den Sänger. Dabei stößt sie auf kräftigen Gegenwind bei Instagram.

Wegen Till Lindemann: Sophia Thomalla erntet Hate-Kommentare

"Wie kann man denn gerade bei den ganzen Anschuldigungen noch auf ein Rammstein-Konzert gehen? Ich verstehe es nicht!", schreibt die Nutzerin leoelse unter das Video und gerda_lieben vertritt eine ähnliche Meinung: "Ich bin kein Fan von Rammstein, ganz im Gegenteil. Ich mag Sie, liebe Simone, aber leider muss ich heute sagen, dass ich es nicht gut finde, ihren Besuch bei der Show, und es offensichtlich zu posten. Es gibt nur wieder Diskussionen, die nicht nötig sind. Solange es kein Urteil gibt, sollte man sich zurückhalten. Sorry, das ist meine Meinung."

Unter dem Video der Schauspielerin finden sich aber auch viele gegenteilige Stimmen, die die Band Rammstein und allen voran ihren Frontmann Till Lindemann in Schutz nehmen. Beispielsweise schreibt _arlanda_: "Simone kennt Till seit Jahren persönlich und ich finde es gut, dass sie bei dieser Hexenjagd nicht mitmacht. Und noch sind es alles Anschuldigungen und es wird lediglich ermittelt. Somit gilt die Unschuldsvermutung und fertig!! Ich hoffe, du hattest einen tollen Abend, Simone."

Ihre Tochter, Moderatorin Sophia Thomalla, war von 2011 bis 2015 mit dem Sänger liiert. Durch die Beziehung ihrer Tochter baute auch Simone Thomalla ein engeres Verhältnis zu dem Musiker auf, welches sie offenbar bis heute pflegt.

Beim gestrigen Konzert in Berlin kam es auch zu einem öffentlichen Statement Lindemanns auf der Bühne. Am Ende der Show, als er sich für das Erscheinen bei seinen Fans bedankte, fügte er hinzu: "Und denkt immer dran: Bösen Zungen glaubt man nicht. Die Wahrheit kommt doch eh ans Licht". Trotz der großen, öffentlichen Unruhen um die Backstage-Geschehnisse der Band setze diese ihre Tournee nun in Paris, Wien, Chorzów in Polen und in Brüssel fort.