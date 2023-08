Erstmals seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn hat sich Rammstein-Sänger Till Lindemann zu der Angelegenheit geäußert. Das Statement fiel allerdings recht kurz aus.

Wochenlang hat Till Lindemann geschwiegen. Hat die gegen ihn von mehreren Frauen erhobenen Vorwürfe nicht kommentiert. Hat bestenfalls auf Konzerten erratische Statements abgegeben, die sich als Kommentar zu den laufenden Ermittlungen lesen ließen. Doch am heutigen Dienstag ist das anders: Am Vormittag hatte die Berliner Staatsanwaltschaft das Strafermittlungsverfahren gegen den Rammstein-Sänger wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten eingestellt. Eine Nachricht, die Lindemann kurz darauf auf seinem Instagram-Account verbreitete. In seiner Insta-Story veröffentlichte er eine Pressemeldung, die ausführlich die Entscheidung der Justiz referiert.

Direkt dahinter dann ein paar persönliche Worte des zuletzt viel kritisierten Sängers: "Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben", ließ Lindemann in einem schlicht mit Till unterzeichneten Statement wissen.

Till Lindemann: So begründet die Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens

Lindemanns Anwalt hatte zuvor mitgeteilt, die schnelle Einstellung belege, "dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keine Beweise bzw. Indizien zutage gefördert haben, um meinen Mandanten wegen der Begehung von Sexualstraftaten anklagen zu können". An den Anschuldigungen sei schlichtweg nichts dran. Der Anwalt beklagte, es sei im Internet und in den Medien zu "schwerwiegenden Vorverurteilungen" ohne Grundlage gekommen.

Die Einstellung der Ermittlungen gegen den 60 Jahre alten Sänger hatte die Staatsanwaltschaft Berlin damit begründet, die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann "sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen" habe.

Seit Mitte Juni war die Behörde Vorwürfen gegen den Musiker nachgegangen. Mehrere Frauen hatten, zum Teil anonym, in den Medien Vorwürfe gegen Till Lindemann erhoben, die sein Verhalten auf Partys nach Rammstein-Konzerten betreffen. Die habe die Staatsanwaltschaft aber nicht ausfindig machen können: "Mutmaßliche Geschädigte haben sich bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, sondern ausschließlich – auch nach Bekanntwerden des Ermittlungsverfahrens – an Journalistinnen und Journalisten."

