Mit einer bewegenden Trauerfeier haben Freunde und Familie am heutigen Mittwoch Abschied vom verstorbenen Tim Lobinger genommen.

Freunde und Familie haben am heutigen Mittwoch in München Abschied von Tim Lobinger (1972-2023) genommen. Der ehemalige Stabhochspringer hatte am 16. Februar seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Zur Trauerfeier auf dem Münchner Waldfriedhof erschienen rund 200 Gäste, darunter Lobingers Ex-Frau Alina und der gemeinsame Sohn, wie "RTL" berichtet. Unter anderem auch Bayern-Star Joshua Kimmich (28), der bis zuletzt an Lobingers Seite weilte, sowie Sportvorstand Hasan Salihamidžić (46), Leroy Sané (27) und Mario Gomez (37) erwiesen dem verstorbenen Ex-Sportler die letzte Ehre.

Erinnerungen und Bunte Luftballons

Teils mit weißen Rosen in der Hand betraten Lobingers Vertraute und Weggefährten die Trauerhalle, wie der Sender zeigt. Während des Trauergottesdienstes wurden demnach unter anderem das Lied "Fix You" von Coldplay gespielt. Zum Abschluss der Trauerfeier ließen die Anwesenden bunte Luftballons in den Münchner Himmel steigen.

Auch die Moderatorinnen Mareile Höppner (45) und Andrea Kaiser (41) waren zur Trauerfeier gekommen. "Ich glaube nur ganz wenige wissen, wie schlecht es ihm teilweise ging", erinnert sich Lobingers langjährige Freundin Kaiser im Gespräch mit dem Sender. Der Ex-Stabhochspringer habe bis zum Schluss gekämpft, "nie gemeckert, er wollte auch nie andere damit belasten, wie es ihm ging". Lobinger sei ein "ganz großartiger Mensch" gewesen und hinterlasse eine "unglaublich tolle Familie".